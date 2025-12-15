NYT рассказала, как ЦРУ потеряло генератор на плутонии в Гималаях

Альпинисты, отобранные ЦРУ, собирались установить на горе Нанда-Деви генератор с плутонием для слежки за ядерными испытаниями Китая, но не смогли завершить операцию из-за внезапного шторма. С тех пор устройство так и не нашли

В 1965 году во время секретной операции ЦРУ на горе Нанда-Деви (вторая по высоте гора в Индии — 7816 м, в Гималаях пропал радиоизотопный генератор с плутонием SNAP-19 °C, предназначенный для слежки за ядерными испытаниями Китая, сообщает The New York Times.

Американские и индийские альпинисты собирались установить на вершине оборудование, включая 22-килограммовое портативное ядерное устройство, но не смогли завершить операцию из-за внезапно начавшейся снежной бури. По приказу руководителя миссии капитана М.С. Коли они спрятали устройство в лагере на склоне и эвакуировались.

С тех пор генератор так и не нашли, пишет газета. Он содержал плутоний-239 и плутоний-238 — изотопы, используемые в ядерных боеприпасах и космических источниках питания. Вашингтон официально не признавал факт утраты оборудования.

Операция проводилась для наблюдения за китайскими ядерными тестами после того, как Пекин провел первые испытания атомной бомбы в 1964 году на полигоне в Синьцзяне. NYT отмечает, что США и Индии было особенно сложно отслеживать развитие ядерной программы Китая, поскольку ни одна из этих стран не обладали достаточными разведданными.

Миссия держалась в секрете более десяти лет. История об «афере на Нанда-Деви» получила огласку только 12 апреля 1978 года. После того как об операции в журнале Outside (ответвление Rolling Stone) репортер Говард Кон, два конгрессмена-демократа, Джон Дингелл и Ричард Оттингер обратились к президенту Джимми Картеру с призывом «предпринять все необходимые шаги для разрешения этой серьезной и неприятной ситуации».

Индийские экологи до сих пор выражают опасения, что устройство может попасть в истоки Ганга при таянии ледников и вызвать радиационное загрязнение, пишет NYT.