Ученые сообщили о риске катаклизмов в Гималаях из-за строительного бума

В Гималаях строятся дороги и ГЭС. Однако дополнительная нагрузка на и так нестабильную почву из-за новой инфраструктуры и взрывы в горах при строительстве увеличивают риск катастроф, предупреждают ученые

Фото: Md Rafayat Haque Khan / Zuma / Global Look Press

Строительный бум в Гималаях грозит катаклизмами из-за нестабильной почвы и изменения климата, сообщает Bloomberg.

Через Гималаи проходит спорная граница между Индией и Китаем, и ее укрепление индийский премьер-министр Нарендра Моди считает важным вопросом для национальной безопасности. Он также рассчитывает превратить регион в источник возобновляемой энергии. Помимо того, Гималаи имеют большое религиозное значение для сторонников его партии «Бхаратия джаната».

Однако в священном для индуистов городе Джошимат, построенном на высоте 1875 м на массе нестабильных ледниковых отложений, известных как морена, оседает почва. В январе 2023 года сотни домов там растрескались и начали проседать. Более тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

Возле города проходит так называемая линия фактического контроля на спорной индийско-китайской границе, где Индия разместила около 20 тыс. военнослужащих, там же находится площадка для частных вертолетов. Там идет строительство автомобильных и железных дорог — как для переброски войск, так и для улучшения сообщения с остальной частью страны. Один из крупнейших проектов — строительство шоссе «Чар Дхам» в штате Уттаракханд протяженностью 890 км, его стоимость оценивается в $1,5 млрд. Оно соединит Джошимат с другими горными населенными пунктами — местами паломничества.

В регионе также строятся гидроэлектростанции. По информации Global Energy Monitor, в Гималаях планируется возвести или уже сооружается более 100 новых плотин для перехвата огромного количества воды, стекающей с тающих ледников. В октябре прошлого года в штате Сикким произошло наводнение из-за переполнившегося ледникового озера, тогда погибли по меньшей мере 40 человек и была разрушена плотина Teesta III мощностью 1200 МВт. Месяц спустя туннель на строящейся дороге «Чар Дхам» обрушился из-за оползня, в результате под завалами оказались несколько десятков рабочих.

Ученые предупреждают, что дополнительная нагрузка на почву из-за новой инфраструктуры и взрывы в горах при строительстве дорог и туннелей увеличивают риск катаклизмов в Джошимате и других гималайских городах.

«Людям нужен доступ к продовольствию, энергии и всем видам услуг», — сказал старший специалист по климату Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD) Арун Шрешта. «Но это невозможно сделать без учета воздействия изменения климата на различные экологические сценарии», — отметил он. По его словам, ученые «все больше обеспокоены тем, что воздействие самой окружающей среды на инфраструктуру ухудшается из-за изменения климата». Оползни и наводнения всегда происходили в горах, но из-за изменения климата риск возрастает.