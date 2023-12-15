УФСБ: в Москве работники ОПК получили до 17 лет за хищение запчастей к МиГ-29

В Москве работники ОПК получили до 17 лет за хищение запчастей к МиГ-29

Фото: РИА Новости

Тушинский районный суд Москвы осудил сотрудников Московского машиностроительного предприятия имени В. В. Чернышева на сроки до 17 лет за кражу запчастей к истребителям МиГ-29 на 50 млн руб., сообщает столичное управление ФСБ.

Осужденные были участниками трансграничной преступной группы, которая организовывала массовые хищения комплектующих к авиационным двигателям для истребителей семейства МиГ-29. Они вывозили их контрабандой для оборонных ведомств других стран, пояснили в спецслужбе.

Изъята похищенная продукция на общую сумму более 50 млн руб.

В отношении организатора группировки и девяти ее участников были возбуждены уголовные дела по ст.158 и 210 УК России (кража в особо крупном размере и организация преступного сообщества).

В конце ноября ФСБ задержала в Крыму жителя Феодосии по подозрению в отправке на Украину запчастей к военной авиатехнике. По данным спецслужбы, украинская сторона завербовала россиянина. Его арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК).

В сентябре сотрудники ФСБ раскрыли организованную группу, занимавшуюся контрабандными поставками в Европу комплектующих и запчастей для военной авиации, в том числе для ВСУ.