 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

В Москве работники ОПК получили до 17 лет за хищение запчастей к МиГ-29

УФСБ: в Москве работники ОПК получили до 17 лет за хищение запчастей к МиГ-29
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Тушинский районный суд Москвы осудил сотрудников Московского машиностроительного предприятия имени В. В. Чернышева на сроки до 17 лет за кражу запчастей к истребителям МиГ-29 на 50 млн руб., сообщает столичное управление ФСБ.

Осужденные были участниками трансграничной преступной группы, которая организовывала массовые хищения комплектующих к авиационным двигателям для истребителей семейства МиГ-29. Они вывозили их контрабандой для оборонных ведомств других стран, пояснили в спецслужбе.

Изъята похищенная продукция на общую сумму более 50 млн руб.

ФСБ раскрыла группу, вывозившую из России запчасти для авиации ВСУ
Политика

В отношении организатора группировки и девяти ее участников были возбуждены уголовные дела по ст.158 и 210 УК России (кража в особо крупном размере и организация преступного сообщества).

В конце ноября ФСБ задержала в Крыму жителя Феодосии по подозрению в отправке на Украину запчастей к военной авиатехнике. По данным спецслужбы, украинская сторона завербовала россиянина. Его арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК).

В сентябре сотрудники ФСБ раскрыли организованную группу, занимавшуюся контрабандными поставками в Европу комплектующих и запчастей для военной авиации, в том числе для ВСУ.

Читайте на РБК Pro
Сделали платеж в долларах, а банк попал под санкции. Можно ли все вернуть
Как предприниматели разрушают свой бизнес в первый же год
Снять маску босса: как эгоцентризм собственника мешает развитию компании
Возраст безнадежности. Почему карьера в России заканчивается в 30
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ФСБ Москва запчасти МиГ хищение

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области подозреваемого в шпионаже
Политика
Обвиняемым в попытке взрыва здания ФСБ дали от 16 до 22 лет
Политика
ФСБ задержала в Крыму россиянина за поставки авиазапчастей на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 16:09
Путин запустил новый тоннель на Транссисбе Экономика, 17:20
В Москве работники ОПК получили до 17 лет за хищение запчастей к МиГ-29 Общество, 17:19
Творчество и технологии: что ждет телеиндустрию в будущем Тренды, 17:18
Путин заявил о необходимости сохранить взнос по семейной ипотеке в 20% Недвижимость, 17:16
Суд в Брянске отменил домашний арест для завхоза школы, где была стрельба Общество, 17:12
ЦБ поддержал ужесточение условий по льготной ипотеке Недвижимость, 17:07
Обвинение запросило 14,5 года колонии для экс-главы Внешпромбанка Общество, 17:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Свердловской области младенец взялся за гирлянду и умер от удара током Общество, 17:04
ФАС завела дело против производителей яиц из-за роста цен Бизнес, 17:03
Покрышки, лед и навоз: из чего делают экологичное топливо в России Тренды, 16:58
ЦБ заявил об обязанности СПБ Биржи раскрывать цепочки хранения бумаг Инвестиции, 16:46
Путин заявил, что «противник пытается» дотянуться до БАМа Политика, 16:38
Шубенков назвал заявления Позднякова раскладом на сезон Спорт, 16:35
Фигуристка Трусова сыграла в хоккей в гала-матче на «РЖД Арене» Спорт, 16:35