ФСБ раскрыла группу, вывозившую из России запчасти для авиации ВСУ

Группа контрабандистов приобретала и ремонтировала комплектующие к военным самолетам и вертолетам в России и незаконно экспортировала их в Европу, в том числе для нужд ВСУ, сообщили в ФСБ

Video

ФСБ раскрыла организованную группу, занимавшуюся контрабандными поставками в Европу комплектующих и запчастей для военной авиации. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ, поступившем в РБК.

В группу входили уроженцы Украины и одной из стран Центральной Азии. Они приобретали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, чтобы затем незаконно экспортировать их в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд ВСУ.

«Сотрудниками ФСБ изъято из оборота более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, $117 тыс. долларов США и €59 тыс.», — отметили в ЦОС. Спецслужба также получила документы об участии группы в организации ремонтно-восстановительных работ для комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам.

Силовики завели дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3. ст. 226.1 УК России (контрабанда иной военной техники, совершенная организованной группой). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Лефортовский районный суд Москвы арестовал всех фигурантов дела.

Ранее, 6 сентября, ФСБ сообщила, что прекратила работу 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 53 российских регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской области.

Сотрудники спецслужбы пресекли деятельность 217 человек, причастных к «восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту».

Из незаконного оборота изъяли 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 22 пулемета, 93 автомата, 326 пистолетов и револьверов, 704 артиллерийских снаряда и мины разного калибра, 210 гранат, свыше 70 тыс. патронов разного калибра и другое.

За несколько дней до этого сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками МВД задержали предполагаемого изготовителя бомб для украинской диверсионно-террористической группы в Запорожской области. У мужчины изъяли 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов и три взрывателя замедленного действия.