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Политика ,  
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ФСБ задержала в Крыму россиянина за поставки авиазапчастей на Украину

ФСБ задержала в Крыму россиянина за поставки авиационных запчастей на Украину
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму задержали жителя Феодосии по подозрению в отправке на Украину запчастей к военной авиационной технике. Об этом сообщили в ФСБ России, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, украинские спецслужбы завербовали россиянина, и он в их интересах и за денежное вознаграждение отправлял на Украину комплектующие российского производства.

В отношении мужчины возбудили дело по ст. 275 УК (Государственная измена). Он был арестован.

В сентябре ФСБ раскрыла организованную группу, занимавшуюся контрабандными поставками в Европу комплектующих и запчастей для военной авиации, в том числе для нужд ВСУ. Так, уроженцы Украины и одной из стран Центральной Азии покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, чтобы затем незаконно их экспортировать.

ФСБ раскрыла группу, вывозившую из России запчасти для авиации ВСУ
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Тогда сотрудники ФСБ изъяли из оборота более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, $117 тыс. долларов США и €59 тыс.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
ФСБ Крым Украина запчасти задержание

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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