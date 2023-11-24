ФСБ задержала в Крыму россиянина за поставки авиационных запчастей на Украину

ФСБ задержала в Крыму россиянина за поставки авиазапчастей на Украину

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму задержали жителя Феодосии по подозрению в отправке на Украину запчастей к военной авиационной технике. Об этом сообщили в ФСБ России, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, украинские спецслужбы завербовали россиянина, и он в их интересах и за денежное вознаграждение отправлял на Украину комплектующие российского производства.

В отношении мужчины возбудили дело по ст. 275 УК (Государственная измена). Он был арестован.

В сентябре ФСБ раскрыла организованную группу, занимавшуюся контрабандными поставками в Европу комплектующих и запчастей для военной авиации, в том числе для нужд ВСУ. Так, уроженцы Украины и одной из стран Центральной Азии покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, чтобы затем незаконно их экспортировать.

Тогда сотрудники ФСБ изъяли из оборота более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, $117 тыс. долларов США и €59 тыс.

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