 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

В закрытый аэропорт Краснодара прибыл тестовый рейс. Видео

Появилось видео с прибывшим в аэропорт Краснодара техническим бортом

В закрытый аэропорт Краснодара прибыл тестовый рейс. Видео
Video

В краснодарском аэропорту, закрытом с 24 февраля 2022 года, сел самолет «Азимута» из Минеральных Вод. Рейс являлся техническим, пассажиров на борту не было. В Росавиации сообщили, что полет нужен для проверки взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб, он позволит дать оценку их готовности.

Власти Краснодарского края допускали открытие аэропорта во второй половине декабря, президент Владимир Путин накануне заявил, что при принятии решения главным критерием будет безопасность.

Путин назвал безопасность главным условием открытия аэропорта Краснодара
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Краснодар аэропорты «Азимут» авиасообщение

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Самолет «Азимута» совершил тестовый рейс в закрытый аэропорт Краснодара
Бизнес
Путин назвал безопасность главным условием открытия аэропорта Краснодара
Общество
Губернатор допустил открытие аэропорта Краснодара после 15 декабря
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 16:09
Путин запустил новый тоннель на Транссисбе Экономика, 17:20
В Москве работники ОПК получили до 17 лет за хищение запчастей к МиГ-29 Общество, 17:19
Творчество и технологии: что ждет телеиндустрию в будущем Тренды, 17:18
Путин заявил о необходимости сохранить взнос по семейной ипотеке в 20% Недвижимость, 17:16
Суд в Брянске отменил домашний арест для завхоза школы, где была стрельба Общество, 17:12
ЦБ поддержал ужесточение условий по льготной ипотеке Недвижимость, 17:07
Обвинение запросило 14,5 года колонии для экс-главы Внешпромбанка Общество, 17:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Свердловской области младенец взялся за гирлянду и умер от удара током Общество, 17:04
ФАС завела дело против производителей яиц из-за роста цен Бизнес, 17:03
Покрышки, лед и навоз: из чего делают экологичное топливо в России Тренды, 16:58
ЦБ заявил об обязанности СПБ Биржи раскрывать цепочки хранения бумаг Инвестиции, 16:46
Путин заявил, что «противник пытается» дотянуться до БАМа Политика, 16:38
Шубенков назвал заявления Позднякова раскладом на сезон Спорт, 16:35
Фигуристка Трусова сыграла в хоккей в гала-матче на «РЖД Арене» Спорт, 16:35