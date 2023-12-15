В закрытый аэропорт Краснодара прибыл тестовый рейс. Видео

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В краснодарском аэропорту, закрытом с 24 февраля 2022 года, сел самолет «Азимута» из Минеральных Вод. Рейс являлся техническим, пассажиров на борту не было. В Росавиации сообщили, что полет нужен для проверки взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб, он позволит дать оценку их готовности.

Власти Краснодарского края допускали открытие аэропорта во второй половине декабря, президент Владимир Путин накануне заявил, что при принятии решения главным критерием будет безопасность.