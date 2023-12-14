 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал безопасность главным условием открытия аэропорта Краснодара

Путин: главный критерий открытия аэропорта Краснодара — безопасность пассажиров
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Безопасность полетов — главный критерий возобновления работы аэропортов, в том числе и в Краснодаре, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии. РБК ведет трансляцию.

«Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров, абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов. Это касается и аэропорта Краснодара», — сказал Путин.

Он также отметил, что краснодарский аэропорт находится далеко от зоны боевых действий. По его словам, Минобороны России имеет указание постоянно анализировать возможность возобновления полетов в закрытые аэропорты. О результатах этой работы ведомство доложит президенту, после чего может быть принято соответствующее решение.

Губернатор допустил открытие аэропорта Краснодара после 15 декабря
Общество
Фото:Николай Хижняк / ТАСС

Днем ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о возможном открытии аэропорта столицы региона после 15 декабря. На это число запланирован тестовый рейс, который выполнит компания «Азимут» из Внуково. Три других перевозчика — «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» — заявили о готовности возобновить полеты в краснодарский аэропорт в случае его открытия. 

С началом военной операции России на Украине на юге и в центральной части страны были закрыты несколько аэропортов. На сегодняшний день не обслуживают рейсы 11 воздушных гаваней: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Симферополе, Липецке, Ростове-на-Дону и Элисте. 

Теги
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным аэропорт Краснодар Краснодарский край
Материалы по теме
Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий
Политика
Авиакомпании рассказали, полетят ли в Краснодар, если откроют аэропорт
Экономика
В Краснодарском крае на побережье нашли беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 13 дек, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 13 дек, 16:44
«Когда будем жить лучше». Какие вопросы показывали во время прямой линии Политика, 15:22
Большунов выиграл седьмую гонку подряд на Кубке России Спорт, 15:21
Путин заявил, что Россия и Китай не создают блок Политика, 15:19
Путин поспорил с данными о «космическом» росте цен на машины АвтоВАЗа Бизнес, 15:16
Трейси выступила против использования Гершковича как политической пешки Политика, 15:13
Минсельхоз объяснил данные о возможном росте цен на шоколад Бизнес, 15:08
Как общаться в 2024 году: тренды внешних корпоративных коммуникаций Pro, 15:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Криптобиржа CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение санкций против России Крипто, 14:51
Доходы от нефтяного экспорта России упали на 17% в ноябре Бизнес, 14:49
Путин связал проблемы с вакцинами от кори с нехваткой яиц Общество, 14:46
Путин назвал безопасность главным условием открытия аэропорта Краснодара Общество, 14:44
В оргкомитете Олимпиады заявили, что готовы принять россиян в Париже Спорт, 14:42
Путин пообещал нормализацию курса рубля Экономика, 14:41
Путин назвал непростым диалог с США по обмену заключенными Политика, 14:35