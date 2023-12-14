Путин назвал безопасность главным условием открытия аэропорта Краснодара

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Безопасность полетов — главный критерий возобновления работы аэропортов, в том числе и в Краснодаре, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии. РБК ведет трансляцию.

«Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров, абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов. Это касается и аэропорта Краснодара», — сказал Путин.

Он также отметил, что краснодарский аэропорт находится далеко от зоны боевых действий. По его словам, Минобороны России имеет указание постоянно анализировать возможность возобновления полетов в закрытые аэропорты. О результатах этой работы ведомство доложит президенту, после чего может быть принято соответствующее решение.

Днем ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о возможном открытии аэропорта столицы региона после 15 декабря. На это число запланирован тестовый рейс, который выполнит компания «Азимут» из Внуково. Три других перевозчика — «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» — заявили о готовности возобновить полеты в краснодарский аэропорт в случае его открытия.

С началом военной операции России на Украине на юге и в центральной части страны были закрыты несколько аэропортов. На сегодняшний день не обслуживают рейсы 11 воздушных гаваней: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Симферополе, Липецке, Ростове-на-Дону и Элисте.