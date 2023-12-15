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Общество ,  
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Более 228 тыс. человек остались без света из-за непогоды в России

Более 228 тыс. человек остались без света из-за непогоды в ряде регионов России
Более 100 тыс. жителей ДНР остались без света, в Ростовской области электричества нет у почти 80 тыс. человек
Фото: Минэнерго
Фото: Минэнерго

Ухудшение погоды в ряде регионов России привело к новым отключениям электроэнергии, без энергоснабжения остались 228 тыс. человек. Об этом сообщило Минэнерго в своем телеграм-канале.

По данным на 06:00 мск, без электроснабжения остаются 78,5 тыс. жителей Ростовской области. В ДНР свет пропал у 103,3 тыс. человек, в ЛНР — у 43,2 тыс. человек, в Псковской области — у 3,5 тыс. человек. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

В Ростовской области город на 60 тыс. человек остался без воды
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Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

В последние дни в ряде российских регионов из-за обильных осадков, в том числе аномальных снегопадов и ледяных дождей, и сильного ветра происходят перебои с подачей электричества и аварии на электросетях. В результате этого также нарушается работа систем водоснабжения и отопления.

Так, по данным на 13 декабря, в Дагестане, ЛНР, ДНР, Ростовской и Псковской областях из-за снегопадов, ледяных дождей и гололеда без света остались в общей сложности 400 тыс. человек. Отключение электроснабжения затронуло свыше 900 населенных пунктов.

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Авторы
Теги
Яна Ломакина
Минэнерго Ростовская область отключение электричества Псковская область ДНР ЛНР непогода

Пространство выбора

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Читать

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