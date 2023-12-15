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Война санкций ,  
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В США вынесли приговор экс-сотруднику ФБР за работу на Дерипаску

Сюжет
Война санкций
Бывший сотрудник ФБР работал на Дерипаску в 2021-м и собирал информацию о Потанине. Он признал свою вину и получил срок в 50 месяцев
Чарльз Макгонигал
Чарльз Макгонигал (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Бывшего сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала приговорили к более чем четырем годам заключения за работу на российского бизнесмена, основателя «Русала» Олега Дерипаску, сообщает Reuters.

С 2016-го по 2018 год Макгонигал был главой отдела контрразведки нью-йоркского отделения ФБР. С весны по осень 2021 года он занимался поиском негативной информации о главе «Интерроса» и президенте «Норникеля» Владимире Потанине и получал за это скрытые платежи, в общем сумма составила $17,5 тыс. Помимо этого, бывший сотрудник ФБР в 2019-м пытался найти основания для отмены санкций против Дерипаски (их ввели в 2018 году).

Его приговорили к 50 месяцам заключения. Всего Макгоникалу предъявляли обвинения по четырем пунктам (среди них были нарушение санкций, отмывание денег, заговор). В августе этого года он признал вину по одному из них, который касался работы на Дерипаску, в обмен на снятие других обвинений.

Адвокаты заявили, что Макгонигала за взятие ответственности на себя нужно было освободить от отбывания заключения. Также они отметили, что бывший агент считал свою работу на Дерипаску «согласуемой» с внешней политикой США, так как она способствовала возможному введению санкций против Потанина.

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Олег Дерипаска

Оба бизнесмена, по версии Forbes, являются миллиардерами: состояние Потанина оценивается в $23,7 млрд (второе место в российском рейтинге), Дерипаски - $2,5 млрд (54-е место).

Минфин США среди оснований для введения санкций против Дерипаски называл его связи с президентом Владимиром Путиным. В частности, говорилось о том, что он "был одним из тех, кто владел активами и участвовал в отмывании денег в интересах  Владимира Путина", инвестировал в строительство объектов сочинской Олимпиады и финансировал некие другие проекты по просьбе Путина и высокопоставленных представителей власти. Дерипаска называл эти данные "очередной порцией брехни".

Потанин попал под американские санкции год назад. Также под ограничениями оказались его «Интеррос» и Росбанк.

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Олег Дерипаска Владимир Потанин ФБР

Пространство выбора

Быстрое заселение

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