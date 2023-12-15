В США вынесли приговор экс-сотруднику ФБР за работу на Дерипаску

Бывший сотрудник ФБР работал на Дерипаску в 2021-м и собирал информацию о Потанине. Он признал свою вину и получил срок в 50 месяцев

Чарльз Макгонигал (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Бывшего сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала приговорили к более чем четырем годам заключения за работу на российского бизнесмена, основателя «Русала» Олега Дерипаску, сообщает Reuters.

С 2016-го по 2018 год Макгонигал был главой отдела контрразведки нью-йоркского отделения ФБР. С весны по осень 2021 года он занимался поиском негативной информации о главе «Интерроса» и президенте «Норникеля» Владимире Потанине и получал за это скрытые платежи, в общем сумма составила $17,5 тыс. Помимо этого, бывший сотрудник ФБР в 2019-м пытался найти основания для отмены санкций против Дерипаски (их ввели в 2018 году).

Его приговорили к 50 месяцам заключения. Всего Макгоникалу предъявляли обвинения по четырем пунктам (среди них были нарушение санкций, отмывание денег, заговор). В августе этого года он признал вину по одному из них, который касался работы на Дерипаску, в обмен на снятие других обвинений.

Адвокаты заявили, что Макгонигала за взятие ответственности на себя нужно было освободить от отбывания заключения. Также они отметили, что бывший агент считал свою работу на Дерипаску «согласуемой» с внешней политикой США, так как она способствовала возможному введению санкций против Потанина.