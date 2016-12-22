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Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых
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Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых
Общество, 13:23
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Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых
Если налоговая инспекция, Роспотребнадзор и другие контролирующие органы не будут проверять самозанятых граждан во время переходного периода, это будет способствовать легализации деятельности самозанятых, заявил Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Министр финансов Антон Силуанов выступил за мораторий на проверки самозанятых, сообщает «РИА Новости». По его мнению, отсутствие на некоторое время проверок контролирующих органов будет способствовать легализации самозанятых.

«Дело в том, будет ли этот самозанятый подвергаться контролю со стороны всех контролирующих органов. Сегодня он работает вне правового поля, и у него нет такой проблемы, что Роспотребнадзор к нему придет. Поэтому, мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес», — сказал Силуанов в ходе коллегии Министерства финансов Татарстана, управлений Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства по Татарстану.

Он уточнил, что с помощью моратория можно сохранить для самозанятых привычные для них условия работы на период легализации.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении экспериментального налога на профессиональный доход для самозанятых россиян 27 ноября. Эксперимент рассчитан на десять лет, с января 2019 по декабрь 2028 года, пилотными регионами для него стали Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан.

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Для самозанятых граждан, которые работают с физическими лицами, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Налоги выплачиваются по упрощенной процедуре, через мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Отчисление необходимо делать ежемесячно не позднее 25 числа. Эксперимент касается тех, чей максимальный доход не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц).

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: самозанятые , Минфин России , проверки бизнеса
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