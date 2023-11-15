«Коммерсантъ»: после взрыва на пороховом заводе в Котовске завели дело о теракте

«Коммерсантъ» узнал о деле о теракте после взрыва на пороховом заводе

Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошел 11 ноября. МЧС тогда сообщило о пожаре в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании на площади 300 кв. м. На месте происшествия нашли детали дрона, пишет газета

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после взрыва на Тамбовском пороховом заводе в Котовске 11 ноября, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Расследование дела по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц и повлекший значительный ущерб, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы) ведет четвертый следственный отдел управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления ведомства.

По словам собеседников издания, с места взрыва были изъяты колесики, фрагмент двигателя, карбюратор, шасси, из которых, предположительно, состоял беспилотник, атаковавший завод. Было разрушено отдельно стоящее здание площадью более 300 кв. м.

11 ноября МЧС сообщило о пожаре в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании Тамбовского порохового завода. Огнем было охвачено 300 кв. м. По данным ведомства, пожар быстро потушили. Никто не пострадал. Причины возгорания ведомство не назвало. Телеграм-каналы Baza, Shot и Mash тогда писали, что перед пожаром очевидцы слышали взрыв.

Утром 14 ноября на территории этого же завода произошел еще один пожар. По информации МЧС, загорелось отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание на площади 5 кв. м. «Возгорание оперативно ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в министерстве, добавив, что на месте работает следственно-оперативная группа.