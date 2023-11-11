 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Тамбовской области произошел пожар на пороховом заводе

В Котовске произошел пожар на пороховом заводе

В одном из зданий в Котовске Тамбовской области произошел пожар,сообщилив МЧС по региону.

"В результате происшествия погибших и пострадавших нет. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения проведена разведка, обнаружен очаг загорания, производятся работы по ликвидации пожара", -- говорится в сообщении. 

Телеграм-каналы BazaShot и Mash сообщили, что возгорание, которое уже потушили, произошло на пороховом заводе. Перед началом пожара очевидцы слышали звуки взрыва. 

20 июня на пороховом заводе в Котовске произошел взрыв. Глава региона Максим Егоров сообщил, что после него на заводе начался пожар, площадь возгорания составила 1 кв. м. Причиной губернатор назвал человеческий фактор. Пятеро человек погибли, еще 14 пострадали. 

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Тамбовская область порох заводы пожары
Материалы по теме
В поселке на границе Ростовской области и ДНР произошел пожар
Общество
Жители Дублина в ночь на Хэллоуин сообщали о пожарах каждые 70 секунд
Общество
В Химках произошел пожар на заправке рядом с Шереметьево
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
Нетаньяху в ответ Макрону сравнил ХАМАС с ИГИЛ Политика, 02:58
Кадыров сообщил, что Кравцов показал ему учебник истории с исправлениями Политика, 02:58
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
В Тамбовской области произошел пожар на пороховом заводе Общество, 02:20
Moody’s ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США до негативного Финансы, 02:20
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Украина и МВФ достигли предварительного соглашения о транше в $900 млн Политика, 01:55
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Макрон призвал Израиль прекратить убийство детей в секторе Газа Политика, 01:20
Минобороны заявило о перехвате БПЛА над Смоленской и Московской областями Политика, 01:20
Франция отказала Украине в экстрадиции беглого бизнесмена Жеваго Политика, 01:03
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
На Украине разрешили снести памятники Пушкину в Киеве, Харькове и Одессе Политика, 00:42
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Власти сообщили о работе ПВО на подступах к Киеву Политика, 00:14