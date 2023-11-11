В Котовске произошел пожар на пороховом заводе

В Тамбовской области произошел пожар на пороховом заводе

В одном из зданий в Котовске Тамбовской области произошел пожар,сообщилив МЧС по региону.

"В результате происшествия погибших и пострадавших нет. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения проведена разведка, обнаружен очаг загорания, производятся работы по ликвидации пожара", -- говорится в сообщении.

Телеграм-каналы Baza, Shot и Mash сообщили, что возгорание, которое уже потушили, произошло на пороховом заводе. Перед началом пожара очевидцы слышали звуки взрыва.

20 июня на пороховом заводе в Котовске произошел взрыв. Глава региона Максим Егоров сообщил, что после него на заводе начался пожар, площадь возгорания составила 1 кв. м. Причиной губернатор назвал человеческий фактор. Пятеро человек погибли, еще 14 пострадали.