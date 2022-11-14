Башкирский театр отменил спектакль по книге Гузели Яхиной после ее слов о спецоперации

Башкирский театр убрал спектакль по книге Гузели Яхиной после слов об СВО

Гузель Яхина (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури снял с репертуара спектакль по роману «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной после ее слов о спецоперации на Украине.

На сайте театра приводят слова Яхиной, которая заявила, что новости о начале военной операции «смяли ее», а «ее мир не перевернулся, а просто — разрушен».

«В связи с тем, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара», — заявили в театре, подчеркнув, что они поддерживают проведение Россией военных действий на Украине.

В Башкирском театре отметили, что «призваны пропагандировать единые для российского народа духовные ценности», а также указали на то, что работники культуры учреждений республики сейчас находятся в зоне СВО.

Материал дополняется