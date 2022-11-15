У премьера Камбоджи Хун Сена выявили COVID после встречи с Байденом

У премьера Камбоджи выявили COVID после встречи с Байденом

79-летний Байден лично беседовал с премьером Камбоджи Хун Сеном, у которого выявили коронавирус, они также сидели рядом за торжественным ужином. Хун Сен также лично приветствовал Лаврова, главу Госсовета КНР и генсека ООН

Хун Сен (Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters)

Премьер Камбоджи Хун Сен сдал положительный тест на коронавирус, он решил вернуться в страну с Бали, где проходит саммит G20. Об этом Хун Сен сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой в России и запрещена), передает Bloomberg.

Хун Сен во время Восточноазиатском саммите (ВАС), прошедшего в Камбодже накануне, встретился с американским президентом Джо Байденом: сначала на двусторонней сессии, а затем во время встречи делегации США с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). После этого Байден и Хун Сен находились рядом друг с другом во время продолжительного торжественного ужина, пишет агентство.

Хун Сен также лично или лично приветствовал встречался или лично приветствовал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, президента Индонезии Джоко Видодо, премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна, генсека ООН Антониу Гутерриша и лидеров других стран государств.

20 ноября Байдену исполняется 80 лет, он пять раз делал прививку от коронавируса, в последний раз — в конце октября. На вопрос, является ли ситуация с COVID-19 чрезвычайной, он сказал, что с ним следует разобраться, чтобы ситуация не стала таковой. В конце июля Байден заразился коронавирусом, у него наблюдались легкие симптомы.