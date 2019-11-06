Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова

В ведомстве назвали публикацию Baza о том, что расстрелявший сослуживцев солдат боялся, что его «опустят», попыткой повлиять на ход следствия

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.

«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью. Цель информационного вброса — очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления», — говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

В ведомстве объяснили публикацию «цитат на тюремном жаргоне», приписывающих военнослужащим «наиболее грязные аспекты внутрикамерных отношений заключенных», попыткой исказить реальную ситуацию, сложившуюся в воинской части перед трагедией.

25 октября в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный Читинского района, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двоих офицеров, еще двое получили ранения.