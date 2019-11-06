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Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
В ведомстве назвали публикацию Baza о том, что расстрелявший сослуживцев солдат боялся, что его «опустят», попыткой повлиять на ход следствия
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.

«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью. Цель информационного вброса — очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления», — говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

В ведомстве объяснили публикацию «цитат на тюремном жаргоне», приписывающих военнослужащим «наиболее грязные аспекты внутрикамерных отношений заключенных», попыткой исказить реальную ситуацию, сложившуюся в воинской части перед трагедией.

Общество
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

25 октября в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный Читинского района, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двоих офицеров, еще двое получили ранения.

В среду, 6 ноября, Telegram-канал Baza опубликовал выдержки из показаний, которые Шамсутдинов якобы дал следователям. Из приведенных цитат следовало, что взяться за оружие рядового вынудила угроза изнасилования.

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь — мне деваться некуда было, что мне делать?» — цитирует Шамсутдинова Baza.

В конце октября источники РБК сообщали, что комиссия Минобороны установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров, но факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились.

Авторы: Петр Канаев, Евгений Калюков
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