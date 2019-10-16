Центробанк выпустил памятную монету в 3 рубля из серебра

Центробанк выпустил памятную монету в 3 рубля из серебра

Фото: ЦБ РФ

Центральный банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную саммиту Россия — Африка. Тираж составляет 3 тыс. штук, сообщается на сайте регулятора.

Монета сплава 925 пробы имеет форму круга диаметром 39,0 мм. На лицевой стороне расположен герб России, обозначение металла по системе элементов Д.И.Менделеева, проба сплава, товарный знак и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне есть многоцветная эмблема саммита: в верхней части — желтое изображение контура территории России с надписью «Сочи», в нижней — рельеф Африканского континента. Монета изготовлена качеством «пруф» (улучшенным качеством с зеркальным полем поверхности).

24 октября в Сочи состоится саммит Россия — Африка, сообщается на сайте Кремля. Мероприятие пройдет под сопредседательством президента России Владимира Путина и лидера Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси .