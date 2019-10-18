Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Рейтинг составляли на основе региональных исследований и опроса. В топ-500 прошли семь российских компаний, а лидером уже третий год подряд является Alphabet

Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание. Речь идет о рейтинге Global 2000: The World’s Best Employers, который составляется ежегодно.

Лучшей из российских компаний стал «Норникель», у нее 36 позиция в рейтинге. также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е место). Объединенная авиастроительная корпорация (311-я строчка), «Северсталь» (380-е место), «Русгидро» (437-я позиция) и ЛУКОЙЛ (492-е место).

Первую строчку уже третий год подряд занимает компания Alphabet (владелец Google). Кроме нее в тройку лидеров вошли Microsoft и производитель открытого программного обеспечения Red Hat.

Ежегодный рейтинг составляется из 2000 крупнейших публичных компаний мира на основе 1,4 млн отзывов об этих компаниях, полученных в результате глобального опроса и региональных исследований.