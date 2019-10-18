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Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Рейтинг составляли на основе региональных исследований и опроса. В топ-500 прошли семь российских компаний, а лидером уже третий год подряд является Alphabet
Норникель GMKN ₽16 250 +0,49% Купить
Московская биржа MOEX ₽92,7 0% Купить
Роснефть ROSN ₽415 -0,63% Купить

Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание. Речь идет о рейтинге Global 2000: The World’s Best Employers, который составляется ежегодно.

Лучшей из российских компаний стал «Норникель», у нее 36 позиция в рейтинге. также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е место). Объединенная авиастроительная корпорация (311-я строчка), «Северсталь» (380-е место), «Русгидро» (437-я позиция) и ЛУКОЙЛ (492-е место).

Первую строчку уже третий год подряд занимает компания Alphabet (владелец Google). Кроме нее в тройку лидеров вошли Microsoft и производитель открытого программного обеспечения Red Hat.

Ежегодный рейтинг составляется из 2000 крупнейших публичных компаний мира на основе 1,4 млн отзывов об этих компаниях, полученных в результате глобального опроса и региональных исследований.

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Согласно июльскому исследованию компании Universium, наиболее привлекательными работодателями для российских студентов являются «Газпром», Google, «Яндекс», «Роснефть», «Газпром нефть», а также Сбербанк, Microsoft и Intel.

Авторы: Мария Бондаренко, Константин Нагаев
Теги: Forbes, работодатели
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