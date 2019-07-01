Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям

Все больше российских студентов после окончания вуза хотели бы устроиться в «Газпром» и его структуры. В будущем работодателе их привлекает стабильность и возможность получать высокую зарплату

Фото: Дмитрий Новожило / Ведомости / ТАСС

«Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов. Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга «Самые привлекательные работодатели России 2019» (есть в распоряжении РБК), проведенные компанией Universum. Аналогичным образом предпочтения респондентов распределились и в прошлом году.

В качестве предпочтительного места своей будущей работы «Газпром» назвали 29,1% учащихся по таким специальностям, как финансовый сектор и бизнес, а также 31,3% студентов инженерно-технических факультетов. Google оказался привлекательным для будущих айтишников и специалистов гуманитарных сфер — 50,8 и 35,3% соответственно.

Как проводилось исследование Рейтинг составлен на основе опроса, проводившегося с ноября 2018 года по апрель 2019 года. Респонденты — 26,2 тыс. студентов 133 российских вузов, обучающихся по специальностям «Бизнес/Коммерция», «Гуманитарные науки», «Инжиниринг/Естественные науки», «Право», «ИТ», «Медицина». Среди опрошенных 66% — женщины, 34% — мужчины. Средний возраст респондентов — 20,6 года.

В этом году «Газпром нефть», как и годом ранее, занимает третью строчку в топ-5 работодателей у будущих финансистов (19,5%), а также является второй по популярности среди студентов факультетов естественных наук (22,4%). А вот среди гуманитариев спрос на трудоустройство в эту компанию вырос с 12,9 до 13,6%, что позволило ей переместиться с 5-й на 4-ю позицию в топ-5 работодателей. По итогам опроса студентов факультетов, связанных с информационными технологиями, сам «Газпром» вошел в пятерку, потеснив Сбербанк, — о желании работать там заявили 15,2% опрошенных будущих айтишников.

Среди основных причин, по которым студенты хотели бы устроиться на работу в ту или иную компанию, указывались высокая зарплата, успех компании на рынке, стабильная и надежная занятость, а также возможность профессионального обучения и развитие.