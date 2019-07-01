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Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям
Все больше российских студентов после окончания вуза хотели бы устроиться в «Газпром» и его структуры. В будущем работодателе их привлекает стабильность и возможность получать высокую зарплату
Фото: Дмитрий Новожило / Ведомости / ТАСС

«Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов. Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга «Самые привлекательные работодатели России 2019» (есть в распоряжении РБК), проведенные компанией Universum. Аналогичным образом предпочтения респондентов распределились и в прошлом году.

В качестве предпочтительного места своей будущей работы «Газпром» назвали 29,1% учащихся по таким специальностям, как финансовый сектор и бизнес, а также 31,3% студентов инженерно-технических факультетов. Google оказался привлекательным для будущих айтишников и специалистов гуманитарных сфер — 50,8 и 35,3% соответственно.

Как проводилось исследование

Рейтинг составлен на основе опроса, проводившегося с ноября 2018 года по апрель 2019 года. Респонденты — 26,2 тыс. студентов 133 российских вузов, обучающихся по специальностям «Бизнес/Коммерция», «Гуманитарные науки», «Инжиниринг/Естественные науки», «Право», «ИТ», «Медицина».

Среди опрошенных 66% — женщины, 34% — мужчины. Средний возраст респондентов — 20,6 года.

В этом году «Газпром нефть», как и годом ранее, занимает третью строчку в топ-5 работодателей у будущих финансистов (19,5%), а также является второй по популярности среди студентов факультетов естественных наук (22,4%). А вот среди гуманитариев спрос на трудоустройство в эту компанию вырос с 12,9 до 13,6%, что позволило ей переместиться с 5-й на 4-ю позицию в топ-5 работодателей. По итогам опроса студентов факультетов, связанных с информационными технологиями, сам «Газпром» вошел в пятерку, потеснив Сбербанк, — о желании работать там заявили 15,2% опрошенных будущих айтишников.

Среди основных причин, по которым студенты хотели бы устроиться на работу в ту или иную компанию, указывались высокая зарплата, успех компании на рынке, стабильная и надежная занятость, а также возможность профессионального обучения и развитие.

Самые большие зарплатные ожидания, как выяснилось в ходе опроса, у студентов, чья будущая профессия будет связана со сферой ИT, — 63,2 тыс. руб. Самые скромные — у будущих инженеров и студентов естественно-научных факультетов — 60,4 тыс. руб.

«Гармонизаторы» и «охотники»

В своем исследовании Universum дает типологию студентов-соискателей. В 2019 году, по данным исследовательской компании, у студентов чаще всего встречается карьерный профиль «Гармонизатора» — человек, который выбирает места работы по таким критериям, как дружелюбная атмосфера и ценится выслуга лет (как правило, предпочитают работать в образовательных или госучреждениях). На втором месте — «Охотники» (ищут новые ниши для своей компании и рассчитывают на карьерный рост и высокие доходы), на третьем — «Интернационалисты» (выбирают работу с частыми командировками и возможностью переезда за границу).

Автор: Мария Истомина
Теги: «Газпром нефть», Google
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