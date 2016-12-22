Фонд Сороса назвал методы Facebook угрозой ценностям демократии

«Открытое общество» отреагировало на публикации о том, что соцсеть наняла контору для очернения Джорджа Сороса, и попросило о встрече с топ-менеджером соцсети

Джордж Сорос (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Президент фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса Патрик Гаспард опубликовал письмо к главному операционному директору (COO) Facebook Шерил Сандберг. В нем Гаспард рассказал о «разочарованности в том, как не смогли уследить за ненавистью и дезинформацией, распространяемой в Facebook». Обращение размещено в Twitter «Открытого общества».

Обращение связано с публикацией газеты New York Times о том, что соцсеть «вела лоббистскую кампанию по борьбе с критиками Facebook» — наняла PR-компанию, чтобы та связала противников соцсети с Джорджем Соросом.

Гаспард пишет, что правые по всему миру предпринимают «согласованную попытку демонизировать» предпринимателя и его фонды, а сам Сорос получает письма с угрозами. Он указывает, что негативная информация о бизнесмене распространяется в Facebook. «То, что вы способствовали распространению таких [демонизирующих Сороса] искажений, выходит за рамки приличия. <…> Похоже, что эти попытки были частью стратегии по отвлечению внимания от того, что ваша компания не способна ответить за проблемы, с которыми столкнулась. <…> Ваши методы угрожают ценностям, на которых основана наша демократия», — говорится в письме.

Гаспард просит о возможности встретиться и обсудить проблемы, а также хочет услышать о шагах, которые может предпринять Сандберг, чтобы исправить ситуацию. Копия письма, следует из опубликованного текста, была направлена и главе Facebook Марку Цукербергу.