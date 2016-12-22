Фонд Сороса назвал методы Facebook угрозой ценностям демократии

Телеканал Газета Журнал РБК+ Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,93 -1,09 EUR Бирж. 74,77 -1,19 Brent 67,01 -0,49% USD Нал. 67,50 65,38 EUR Нал. 76,28 74,12 USD ЦБ 66,62 -1,38 EUR ЦБ 75,54 -1,22 EUR/USD 1,1336 0,0007 BTC/USD Бирж. 5 544,88 -58,22 IMOEX 2 381,45 0,12% RTSI 1 131,13 1,24% DJIA 25 288,87 0,83% Nasdaq 7 251,54 1,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alphabet $1 350 (+26,36%) прогноз Deutsche Bank к 26.10.19 Купить
Евро/Доллар $1,1 (-2,9%) прогноз UBS к 13.02.19 Купить
Frontier $4 (+2,83%) прогноз Barclays Capital к 13.11.19 Купить
BRENT $72 (+1,39%) прогноз UBS к 31.12.20
Harley-Davidson $50 (+21,92%) прогноз CFRA к 23.10.19 Купить
Alphabet $1 350 (+26,36%) прогноз Deutsche Bank к 26.10.19 Купить
Евро/Доллар $1,1 (-2,9%) прогноз UBS к 13.02.19 Купить
Frontier $4 (+2,83%) прогноз Barclays Capital к 13.11.19 Купить
BRENT $72 (+1,39%) прогноз UBS к 31.12.20
Harley-Davidson $50 (+21,92%) прогноз CFRA к 23.10.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 66,62 (-1,38) Quote, 15:05
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 75,54 (-1,22) Quote, 15:05
Личный опыт: я живу в пентхаусе РБК и Элитная недвижимость, 23:05 Футбол. Товарищеский матч. Германия — Россия. Онлайн Спорт, 22:45 NBC сообщил о попытках Белого дома выдворить Гюлена из США Политика, 22:42 Три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Москве Общество, 22:37 Ари выйдет в стартовом составе сборной России в матче с Германией Спорт, 22:31 Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта РБК и Мир, 22:29 В ООН поддержали проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма Политика, 22:21 Мэй решила «дойти до конца» в вопросе Brexit вопреки угрозе отставки Политика, 22:03 IBU назвал критерии восстановления российского биатлона в правах Спорт, 22:03 Курс доллара на Московской бирже опустился ниже ₽66 Финансы, 22:01 Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет РБК и Schneider Electric, 21:57 СК возбудил дело против главы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Общество, 21:47 Россия vs Украина: какие сценарии возможны в споре о $3 млрд Экономика, 21:32 Фонд Сороса назвал методы Facebook угрозой ценностям демократии Общество, 21:31
Общество , 21:31
0
Фонд Сороса назвал методы Facebook угрозой ценностям демократии
«Открытое общество» отреагировало на публикации о том, что соцсеть наняла контору для очернения Джорджа Сороса, и попросило о встрече с топ-менеджером соцсети
Джордж Сорос (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Президент фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса Патрик Гаспард опубликовал письмо к главному операционному директору (COO) Facebook Шерил Сандберг. В нем Гаспард рассказал о «разочарованности в том, как не смогли уследить за ненавистью и дезинформацией, распространяемой в Facebook». Обращение размещено в Twitter «Открытого общества».

Обращение связано с публикацией газеты New York Times о том, что соцсеть «вела лоббистскую кампанию по борьбе с критиками Facebook» — наняла PR-компанию, чтобы та связала противников соцсети с Джорджем Соросом.

Гаспард пишет, что правые по всему миру предпринимают «согласованную попытку демонизировать» предпринимателя и его фонды, а сам Сорос получает письма с угрозами. Он указывает, что негативная информация о бизнесмене распространяется в Facebook. «То, что вы способствовали распространению таких [демонизирующих Сороса] искажений, выходит за рамки приличия. <…> Похоже, что эти попытки были частью стратегии по отвлечению внимания от того, что ваша компания не способна ответить за проблемы, с которыми столкнулась. <…> Ваши методы угрожают ценностям, на которых основана наша демократия», — говорится в письме.

Гаспард просит о возможности встретиться и обсудить проблемы, а также хочет услышать о шагах, которые может предпринять Сандберг, чтобы исправить ситуацию. Копия письма, следует из опубликованного текста, была направлена и главе Facebook Марку Цукербергу.

Технологии и медиа
NYT узнала о попытках Facebook «очернить» Apple и Google

В статье NYT утверждалось, что когда Facebook оказалась в центре скандала с неправомерным сбором персональных данных пользователей со стороны Cambridge Analytica, соцсеть попыталась скрыть проблему и перевести внимание общества на другие вопросы. Это не сработало, и тогда соцсеть организовала кампанию по дискредитации своих противников. Для этого она обратилась к компании Definers Public Affairs, а та стала убеждать журналистов расследовать финансовые связи между окружением Сороса и членами движений против социальной сети. В «Открытом обществе», как пишет газета, подтвердили, что поддерживали некоторые такие группы, но подчеркнули, что не давали гранты на кампании против Facebook.

С влиянием Сороса ранее в этом году решили бороться власти Венгрии, приняв пакет поправок об уголовной ответственности нелегальных мигрантов со стороны НКО. В стране их назвали законом «Стоп Сорос» — его «Открытое общество», настаивают в Будапеште, причастно к тому, что страну наводнили мигранты. Фонд в конце сентября подал на Венгрию в Европейский суд по правам человека, а также в Конституционный суд страны.

В России фонд Сороса включили в список нежелательных организаций в конце ноября 2015 года. Деятельность этой организации «представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», говорила тогда представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Джордж Сорос, Facebook
Следующая главная новость
Материалы по теме
Трамп не исключил финансирование Соросом каравана мигрантов на границе
Политика
У дома Сороса в США нашли бомбу
Общество
Фонд Сороса подал иски в ЕСПЧ и КС Венгрии из-за закона «Стоп Сорос»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter