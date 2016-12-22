В офисе строителя частной трамвайной линии в Петербурге прошли обыски

В «ЛСР-Строй», которая выступает генподрядчиком строительства частной трамвайной линии в Санкт-Петербурге, пришли с обысками сотрудники ФСБ. В компании сообщили, что дело касается работы их бывшего партнера

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В компании «ЛСР-Строй» прошли обыски, сообщает «РБК Санкт-Петербург». «ЛСР-Строй» входит в «Группу ЛСР» и отвечает за строительство в Петербурге четырех линий первого частного трамвая «Чижик».

Следственные действия в компании проводили сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, сообщили «РБК Петербург» в региональном управлении ведомства без уточнения деталей.

В «Группе ЛСР» подтвердили информацию о «дознавательных мероприятиях» в офисе своей «дочки», а также заявили, что они связаны с расследованием деятельности находящегося в стадии банкротства ООО «МК-20СХ», с которым «ЛСР-Строй» «состоял в договорных отношениях».

В «Группе ЛСР» также сообщили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу отказалось от комментариев, отмечает «РБК Санкт-Петербург».

Проект по строительству путей для скоростных и малошумных трамваев «Чижик» в Красногвардейском районе Петербурга реализуется по схеме государственно-частного партнерства.

Администрация города выделяет земельные участки под строительство трамвайных путей и инвестирует в их подготовку, а Транспортная концессионная компания (ТКК) вкладывается в само строительство, а также в закупку трамваев у швейцарской компании Stadler и их эксплуатацию. Общая стоимость реализации проекта, включая закупку подвижного состава и эксплуатацию, составляет 33,7 млрд руб., 6,9 млрд руб. из которых — затраты на строительство. Компания «ЛСР-Строй» выступает генеральным подрядчиком строительства. Планируется, что после окончания строительства трамвайные пути будут переданы концессионеру на 30 лет.

ООО «МК-20СХ» ранее было одним из собственников ТКК, однако, согласно данным СПАРК, уже вышло из состава учредителей. Владельцами компании указаны Сергей Серпенев и Андрей Халюзев. В сентябре 2018 года в отношении ООО «МК-20СХ» была введена процедура наблюдения.



Первый «Чижик» был запущен по маршруту № 8 в марте этого года, реализовать весь проект планируется до сентября 2019 года (сроки несколько раз переносились). Стоимость проезда аналогична стоимости проезда в городском транспорте.

ТКК принадлежит ЗАО «ИК «Лидер» (35%), ПАО «Группа ЛСР» (20%), саудовской «Айяр интернешнл инвестментс компани» (13,04%), ООО «РФПИ Управление инвестициями — 15» (10,22%), АО «Новое качество дорог» (10%) и ООО «ППК» (10%).