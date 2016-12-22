ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,29 65,74 EUR Нал. 76,05 74,47 USD Бирж. 66,24 -0,78 EUR Бирж. 74,94 -1,02 USD ЦБ. 66,62 -1,38 EUR ЦБ. 75,54 -1,22 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 5678,30 -394,10 IMOEX 2382,04 +0,15% RTSI 1129,53 +1,10% Brent 67,01 -0,49% DJIA 24975,04 -0,42% Nasdaq 7161,42 +0,35%
В офисе строителя частной трамвайной линии в Петербурге прошли обыски
Лента новостей
США ввели санкции против 17 саудитов из-за убийства журналиста Хашкаджи 19:23, Политика Захарова обвинила США в применении белого фосфора в Сирии 19:23, Политика Сквер у посольства России в Киеве назвали именем Бориса Немцова 19:02, Политика Художник пообещал закрасить купленную за $730 тыс. картину Бэнкси 18:54, Общество Эксперты сообщили о масштабной атаке хакеров на российские банки 18:50, Финансы Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 18:45, РБК и Barilla «РусГидро» провела первое за 4 года российское размещение «димсам-бондов» 18:39, Финансы Народный банк Китая назвал блокчейн «утопией и фантазией» 18:36, Крипто Из кабинета председателя общества «Спартак» похитили сумку с деньгами 18:34, Общество Определены номинанты Премии РБК 2018 18:30, Бизнес Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 18:26, РБК и Thomson Reuters В офисе строителя частной трамвайной линии в Петербурге прошли обыски 18:20, Общество Мексиканский бизнесмен потребовал с Coca-Cola $345 млн за состав напитка 18:16, Бизнес Энергетический гигант «РусГидро» впервые выпустил облигации в юанях 18:13, Quote ₽7,3 млн было собрано на благотворительном баттле фонда «Друзья» 18:12, Стиль Зиявудин Магомедов оказался фигурантом уголовного дела во Франции 18:12, Политика Захарова пообещала вызвать посла Нигерии в МИД из-за журналистов RT 18:08, Политика СМИ анонсировали снятие «Анжи» с чемпионата России по футболу 18:04, Спорт 6 правил путешествия с друзьями 17:58, РБК и Билайн Почему биткоину потребуются месяцы для восстановления 17:57, Крипто Украинские пограничники назвали число задержанных за заход в Крым судов 17:52, Политика Эр-Рияд пообещал подать в суд на СМИ Катара и Турции из-за Хашкаджи 17:46, Политика Защита попросила выпустить Павла Мамаева под залог 17:29, Общество В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро 17:27, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 17:24, РБК и Toyo Мединский пообещал разобраться в ситуации вокруг киноцентра «Соловей» 17:20, Общество В Москве госпитализировали поэта Жданова после конфликта с коллегой 17:14, Общество Сбербанк стал основным владельцем одежной сети Concept Club 17:09, Бизнес
В офисе строителя частной трамвайной линии в Петербурге прошли обыски
Общество, 18:20
0
В офисе строителя частной трамвайной линии в Петербурге прошли обыски
В «ЛСР-Строй», которая выступает генподрядчиком строительства частной трамвайной линии в Санкт-Петербурге, пришли с обысками сотрудники ФСБ. В компании сообщили, что дело касается работы их бывшего партнера
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В компании «ЛСР-Строй» прошли обыски, сообщает «РБК Санкт-Петербург». «ЛСР-Строй» входит в «Группу ЛСР» и отвечает за строительство в Петербурге четырех линий первого частного трамвая «Чижик».

Следственные действия в компании проводили сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, сообщили «РБК Петербург» в региональном управлении ведомства без уточнения деталей.

В «Группе ЛСР» подтвердили информацию о «дознавательных мероприятиях» в офисе своей «дочки», а также заявили, что они связаны с расследованием деятельности находящегося в стадии банкротства ООО «МК-20СХ», с которым «ЛСР-Строй» «состоял в договорных отношениях».

В «Группе ЛСР» также сообщили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу отказалось от комментариев, отмечает «РБК Санкт-Петербург».

Проект по строительству путей для скоростных и малошумных трамваев «Чижик» в Красногвардейском районе Петербурга реализуется по схеме государственно-частного партнерства.

В Санкт-Петербурге обстреляли первый частный трамвай «Чижик»
Общество

Администрация города выделяет земельные участки под строительство трамвайных путей и инвестирует в их подготовку, а Транспортная концессионная компания (ТКК) вкладывается в само строительство, а также в закупку трамваев у швейцарской компании Stadler и их эксплуатацию. Общая стоимость реализации проекта, включая закупку подвижного состава и эксплуатацию, составляет 33,7 млрд руб., 6,9 млрд руб. из которых — затраты на строительство. Компания «ЛСР-Строй» выступает генеральным подрядчиком строительства. Планируется, что после окончания строительства трамвайные пути будут переданы концессионеру на 30 лет.

ООО «МК-20СХ» ранее было одним из собственников ТКК, однако, согласно данным СПАРК, уже вышло из состава учредителей. Владельцами компании указаны Сергей Серпенев и Андрей Халюзев. В сентябре 2018 года в отношении ООО «МК-20СХ» была введена процедура наблюдения.

Первый «Чижик» был запущен по маршруту № 8 в марте этого года, реализовать весь проект планируется до сентября 2019 года (сроки несколько раз переносились). Стоимость проезда аналогична стоимости проезда в городском транспорте.

ТКК принадлежит ЗАО «ИК «Лидер» (35%), ПАО «Группа ЛСР» (20%), саудовской «Айяр интернешнл инвестментс компани» (13,04%), ООО «РФПИ Управление инвестициями — 15» (10,22%), АО «Новое качество дорог» (10%) и ООО «ППК» (10%).

Автор: Наталья Демченко.
Главное
Зиявудин Магомедов оказался фигурантом уголовного дела во Франции Политика
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге обстреляли первый частный трамвай «Чижик» Общество
ВТБ с партнерами оспорил итоги конкурса на строительство трамвайной линии Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter