Сенат предварительно поддержал кандидата Трампа на пост Верховного судьи

После нескольких недель напряженных слушаний сенаторы США одобрили утверждение Бретта Кавано девятым судьей Верховного суда. В ходе слушаний против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах

Бретт Кавано (Фото: Reuters)

За утверждение Кавано судьей проголосовал 51 сенатор, против — 49, сообщает телеканал Fox. Голосование в пятницу было предварительным, оно должно было показать расклад сил в верхней палате конгресса. Окончательное голосование об утверждении Кавано пройдет в субботу.

Президент США Дональд Трамп номинировал Бретта Кавано на пожизненный пост судьи Верховного суда 9 июля. Против назначения Кавано, известного своими консервативным взглядами, выступили демократы. В ходе рассмотрения его кандидатуры несколько женщин заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.

Скандал с участием Кавано

6 июля 2018 профессор психологии Кристин Блэйси Форд из Калифорнии анонимно обратилась к члену палаты представителей от своего округа — демократу Анне Эшу. В адресованном Эшу письме Форд сообщила, что один из кандидатов на пост члена Верховного суда США применил по отношению к ней сексуальное насилие. По словам Форд, 9 июля с ней связалась Эшу и предложила поделиться информацией. 11 и 13 июля Форд встретилась с помощниками Эшу и рассказала им, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны Кавано. Об этом Форд рассказала и в своих показаниях сенату.

30 июля по совету Эшу Форд направила письмо сенатору от Калифорнии демократу Дайан Файнстайн, в котором описала нападение Кавано. Как следует из письма Форд, в начале 1980-х Кавано и его друг Марк Джадж, которые был на один или два года старше ее, начали приставать к ней во время вечеринки. Кавано и Джадж якобы силой затащили ее в комнату и включили громкую музыку, чтобы их не слышали. Затем Кавано силой прижал ее к кровати, душил ее и пытался сорвать с нее одежду. В конце концов в ситуацию вмешался Джадж и Форд смогла вырваться и уйти домой. И Кавано, и Джадж находились в состоянии алкогольного опьянения, утверждает она. Показания ученой были проверены на детекторе лжи. В то же время Форд заявила, что не помнит, в какой конкретно день она стала жертвой Кавано.

Заявления Форд были опубликованы The Washington Post 16 сентября, когда слушания об утверждении Кавано находились на заключительной стадии. Как заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, поздняя публикация обвинений свидетельствует о попытке демократов любыми силами остановить утверждение Кавано.

Фото: Stephen Yang / Reuters

Кавано все обвинения в свой адрес отрицает. Он настаивает: эта ситуация — политический заговор против него, за которым стоят демократы, в том числе бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон. В показаниях сенату Кавано сообщил, что не знает Форд лично. И хотя юрист признал, что любит пиво, он категорически опроверг утверждение, что злоупотребляет алкоголем. В качестве доказательства он привел свою отличную успеваемость в Йеле — одном из самых престижных университетов США.

Кавано поддержали большинство республиканцев и Дональд Трамп. Президент США обратил внимание, что Форд не смогла назвать ни точный день, когда на нее якобы напал Кавано, ни обстоятельства вечеринки, где это случилось. Комментируя протесты в Вашингтоне против назначения Кавано, американский лидер связал демонстрации со структурами Джорджа Сороса.

Почему республиканцам важно утвердить Кавано

Трамп и республиканцы борются за назначение Кавано по двум причинам. Во-первых, Верховный суд определяет соответствие законов принципам американской Конституции и может приостанавливать их действие, а поэтому иметь там как можно больше своих единомышленников важно для Республиканской партии. В прошлом Кавано консультировал по юридическим вопросам экс-президента Джорджа Буша-младшего. ​Он является убежденным христианином и, как пишет The New Yorker, отстаивает право американцев на ношение огнестрельного оружия. По идеологической шкале, разработанной Ли Эпстайн, Кевином Куинном и Эндрю Мартином, взгляды Кавано соответствуют отметке 0,693, и в случае утверждения он станет одним из самых консервативных представителей Верховного суда. Более традиционных взглядов придерживается только судья Кларенс Томас (0,725). ​Разработанная Эпстайн и ее коллегами шкала представляет собой интервал от -1 до 1. Чем более консервативную позицию занимают судья, тем ближе их рейтинг к максимуму шкалы (1). Ученые определяют рейтинг судей исходя из вердиктов, которые те выносили в ходе своих карьер.

Всего в Верховном суде заседают девять человек, пятеро из них были номинированы президентами-республиканцами, четыре — демократами.

Срок полномочий членов Верховного суда не ограничен, и они могут исполнять свои обязанности до самой смерти или уйти по собственному желанию. ​В составе суда Кавано в случае окончательного утверждения сменит 82-летнего Энтони Кеннеди. Он был утвержден в суд при правлении Рональда Рейгана в 1988 году и подал в отставку в июне 2018-го. Кеннеди имел репутацию центриста-консерватора. Он голосовал за признание правомерным указа Трампа о запрете на въезд граждан из некоторых мусульманских стран, но в то же время поддерживал закрепление на федеральном уровне прав секс-меньшинств.

Приход в Верховный суд Кавано склонит баланс сил в этой инстанции на сторону консерваторов, констатируют СМИ. Об этом свидетельствуют и данные Эпстайн и ее коллег: идеологический рейтинг Кеннеди составляет 0,372, то есть его взгляды почти в два раза более умеренные, чем убеждения Кавано.

Одной из самых острых тем, которые политики обсуждают в связи с назначением нового члена Верховного суда, — как оно скажется на репродуктивных правах граждан. Право на аборт закреплено в США федеральным законом после вердикта Верховного суда по делу «Роу против Уэйда» 1973 года. Однако в ходе предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп обещал сторонникам, что отменит решение по делу «Роу против Уэйда», вернув право определять законность абортов на уровень штатов.

Назначение Кавано также позволит республиканцам укрепить свой боевой дух и повысить явку сторонников на ноябрьских выборах в конгресс. «Президент Трамп и его соратники-консерваторы считают утверждение Бретта Кавано крайне важным для усиления позиций Республиканской партии перед выборами и надеются использовать оппозицию либералов <...> в качестве примера, к каким последствиям может привести получение демократами большинства в конгрессе», — констатирует The New York Times. Отказ утверждать кандидата Трампа в Верховный суд негативно отразится на имидже республиканцев, предупреждает колумнист консервативного издания National Review Дэвид Фрэнч. «Любой республиканец, который предаст Кавано, предаст и проголосовавших за него избирателей», — написал он. ​