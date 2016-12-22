Оператор парковок в Москве поддержал идею о повышении тарифов

В ГКУ «АМПП» подтвердили выводы экспертов РЭУ имени Плеханова о необходимости повышения стоимости парковки в центре Москвы, чтобы справиться с нехваткой мест на стоянках

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В управляющем столичными парковками ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) согласны с выводами о необходимости повышения стоимости парковки в центре Москвы. Ранее Российский экономический университет имени Плеханова (РЭУ) опубликовал исследование, в котором отмечалось, что парковки на ряде центральных улиц постоянно перегружены, так что водители вынуждены оставлять свои автомобили в неположенных местах. Причиной сложившейся ситуации эксперты РЭУ назвали слишком низкие (в самом центре Москвы парковка стоит 200 руб. в час) тарифы уличных парковок, из-за чего автомобилисты предпочитают пользоваться ими, игнорируя более дорогие капитальные паркинги.

«Заниженные цены на уличную парковку в сравнении с внеуличной являются одной из причин ее чрезмерной загруженности, поскольку по практике европейских и американских мегаполисов, сопоставимых по численности населения и автомобилизации с Москвой, парковка на улице всегда значительно дороже подземной или многоуровневого паркинга», — говорится в отчете РЭУ.

По мнению авторов исследования, повышение стоимости парковки на улицах в центре Москвы до уровня тарифов внеуличных коммерческих паркингов позволило бы снизить загрузку улиц, увеличив их пропускную способность и снизив аварийность.

​«В АМПП внимательно изучили исследование РЭУ и согласны с запросом на повышение стоимости в зонах особого притяжения автомобилей в центре Москвы, где есть реальная проблема со свободными местами для парковки и местных жителей, и других автомобилистов», — заявили РБК в пресс-службе ГКУ «АМПП».

Представитель АМПП подтвердил, что на некоторых улицах города в центре Москвы (в отчете РЭУ указывается на рекордную загрузку парковок на Большой Якиманке, Неглинной, Петровке, в Козицком и Нижнем Кисельном переулках и на Петровских линиях) загруженность парковочных мест «превышает допустимые 85%, а иногда 100%».

«Спрос на парковку в этих местах очень высок. Цифра из исследования РЭУ в 500 руб. [в час] нам кажется завышенной, но на ряде улиц с особенной загрузкой тариф действительно требует увеличения», — сообщили в пресс-службе АМПП.

В исследовании РЭУ указывается также на необходимость сокращения разрешенного времени бесплатной парковки в центре Москвы (сейчас это 15 минут) с целью уменьшения числа злоупотреблений.

«Увеличилось количество пользователей, злоупотребляющих 15-минутным бесплатным периодом, предусмотренным правилами парковки (до 21%), которые стоят более одного часа, включая оплату на 1–2 минуты, в основном этим злоупотребляют водители персональных автомобилей. И тем самым занимают места, которыми не могут воспользоваться даже те, кто готов заплатить», — говорится в отчете РЭУ.

​Эксперты предупреждают, что в преддверии новогодних праздников, когда в столицу традиционно прибывает множество автомобилей из других городов, проблема парковки в центре Москвы встанет особенно остро.

Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин идею о повышении тарифов на парковку раскритиковал.

«Ну, а что церемониться? Давайте сразу 1000, 2000 руб. в час. Самое простое, что можно сделать, — это обложить людей дополнительными поборами. Почему за пробки должны платить водители, которые, кстати, в центр приезжают не развлекаться, а на работу? Давайте лучше подумаем над причиной ажиотажа в центре в рабочие дни. На центральных районах столицы сосредоточено около 50% рабочих мест, и во многих случаях их можно перенести в другие районы, особенно это касается госучреждений», — заявил Похмелкин РБК.

По его словам, логики нет и в снижении времени бесплатной парковки, поскольку за просрочку уже предусмотрен штраф.