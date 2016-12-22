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Золотая миля: самые дорогие улицы мира
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Золотая миля: самые дорогие улицы мира
Общество, 18:37
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Золотая миля: самые дорогие улицы мира

Компания Cushman & Wakefield на основе данных о средней арендной ставке составила очередной рейтинг самых дорогих улиц мира. На первом месте Козуэй-Бей в Гонконге, опередивший прошлогоднего лидера рейтинга Пятую Авеню. Столешников переулок в Москве вошел в 20-ку рейтинга и занял 18-е место. Топ-10 самых дорогих улиц мира — в обзоре РБК

1. Козуэй-Бей, Гонконг
Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Средняя арендная ставка: $2,7 тыс. за квадратный фут в год

Торговать на Козуэй-Бей, которая долгое время была простой рыбацкой деревней, начали еще в 1845 году. Именно тогда здесь появился базар Джардинс. Сегодня на Козуэй-Бей расположены больше десяти торговых центров, среди них крупнейшие — Sogo, TimesSquare, WorldTradeCentre, много баров, ночных клубов и крупные офисные центры

2. Пятая Авеню, Нью-Йорк
Фото: Craig Warga / Bloomberg

Средняя арендная ставка: $2,3 тыс. за квадратный фут в год

Пятая Авеню потеряла лидерство в рейтинге после того, как арендная ставка снизилась с $3 тыс. Здесь находятся не только множество дорогих магазинов, но и исторические и культурные памятники

3. Нью-Бонд-стрит, Лондон
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Средняя арендная ставка: $1,7 тыс. за квадратный фут в год

Самая дорогая улица Европы Нью-Бонд-стрит находится в респектабельном районе Лондона Мэйфэр и стала торговой еще в XVIII веке. Формально Нью-Бонд-стрит — часть Бонд-стрит, которая состоит также из Олд-Бонд-стрит. Улица часто появлялась в художественной литературе, например в романе Джейн Остин «Разум и чувства» или Дафны Дю Морье «Ребекка»

4. Елисейские поля, Париж
Фото: Christophe Morin / Bloomberg

Средняя арендная ставка: $1,5 за квадратный фут в год

Центральная улица Парижа одновременно и самая дорогая во французской столице. Она делится на прогулочную и торговую части, где находятся банки, офисы авиакомпании, дорогие бутики, редакции газет Le Figaro и Jour de France, кинотеатры и рестораны

5. Виа Монтенаполеоне, Милан
Фото: Luca Bruno / AP

Средняя арендная ставка: $1,47 за квадратный фут в год

Одна из центральный улиц Милана проходит по Кварталу моды, где находятся самые дорогие бутики города, например Dior, Versace, Yves Saint Laurent, Cartier, Bottega Veneta, Rolex, Alexander McQueen и другие. Когда-то здесь находился монастырский квартал, но после того, как император Иосиф II упразднил духовные ордена, здесь начали селиться богатые граждане

6. Квартал Гиндза, Токио
Фото: Akio Kon / Bloomberg

Средняя арендная ставка: $1,2 за квадратный фут в год

Квартал назван в честь монетного двора, располагавшегося здесь в XVII веке. Гиндза остается не только торговой, но и культурной частью города. Здесь находится знаменитый магазин розничной торговли компании «Вако» с известными курантами Хаттори, которые спроектировал основатель часовой компании Seiko

7. Пит-Стрит-Молл, Сидней
Фото: Brendon Thorne / Bloomberg

Средняя арендная ставка: $964 за квадратный фут в год

Пит-Стрит-Молл — пешеходная часть главной улицы Сиднея Пит-Стрит. Она находится в центре делового района города. Здесь расположены более 500 магазинов различных марок и ценовых сегментов

8. Мёндон, Сеул
Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Средняя арендная ставка: $908 за квадратный фут в год

Весь квартал Мён, центральной частью которого является улица Мёндон, заселен в основном торговцами. Кроме больших универмагов здесь расположены офисы крупнейших банков и финансовых компаний

9. Банхофштрассе, Цюрих
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Средняя арендная ставка: $854 за квадратный фут в год

В 2011 году Банхофштрассе занимала первое место в рейтинге среди европейских конкурентов. До 1864 года здесь находился ров, поэтому улицу в городе называли «рвом лягушек»

10. Кольмаркт, Вена
Фото: Akos Stiller / Bloomberg

Средняя арендная ставка: $515 за квадратный фут в год

Одна из старейших улиц Вены, название которой переводится как «угольная улица». В первой половине XIV века здесь торговали древесный углем, сегодня здесь находятся ювелирные магазины и бутики известных торговых марок

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа
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