Золотая миля: самые дорогие улицы мира

1. Козуэй-Бей, Гонконг

Средняя арендная ставка: $2,7 тыс. за квадратный фут в год

Торговать на Козуэй-Бей, которая долгое время была простой рыбацкой деревней, начали еще в 1845 году. Именно тогда здесь появился базар Джардинс. Сегодня на Козуэй-Бей расположены больше десяти торговых центров, среди них крупнейшие — Sogo, TimesSquare, WorldTradeCentre, много баров, ночных клубов и крупные офисные центры