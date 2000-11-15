Мелани Гриффит толстеет под присмотром врачей

Мелани Гриффит не сможет присутствовать на свадьбе своей подруги Кэтрин Зета-Джонс потому, что находится в клинике. Голливудская звезда страдает зависимостью от таблеток для похудения, которыми она стала злоупотреблять в последнее время.

Одной из главных забот Мелани по-прежнему остается сохранение фигуры. Дело в том, что ее мужу Антонио Бандерасу нравятся исключительно худые женщины, и он то и дело попрекает свою благоверную лишними сатиметрами на талии и бедрах. А больше всего Мелани боится, что в один прекрасный день Антонио ее разлюбит и бросит. Опасения, в принципе небезосновательные – Мелани старше мужа почти на 4 года, и она уже не так свежа, как в 20.

Поэтому, чтобы сбросить лишние килограммы, Мелани «подсела» на таблетки для похудения. Да так, что без них она уже больше не может. Чтобы избавиться от пагубной зависимости, Мелани легла в специализированную клинику в Лос Анджелесе под именем Таллулы Бэнкхед. Предположительно курс лечения займет около месяца.

Ananova