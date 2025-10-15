В трех регионах Украины начались экстренные отключения электроэнергии

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины утром 15 октября введены экстренные отключения электроэнергии, пишет «Страна».

Так, в Полтавской области по указанию национальной энергетической компании «Укрэнерго» график отключений электроэнергии введен с 7:34 по местному времени (совпадает с московским).

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак ранее сообщил, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура, есть разрушения на территории транспортного и промышленного предприятий.

Накануне аварийные отключения света начались в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях. Власти Львова также подготовились к возможным отключениям энергоснабжения.

Массовые отключения света начались на Украине, в том числе в Киеве, 10 октября — в этот день Минэнерго страны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре страны. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.