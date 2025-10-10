 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Мэр Львова предупредил о перебоях с отоплением и попросил «переждать»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Мэр Львова Андрей Садовой предупредил, что коммунальные предприятия города ближайшие несколько недель не смогут подавать отопление.

«Что касается отопления — действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно — чтобы зимой тепло было», — написал он в телеграм-канале.

Зеленский перечислил области, где зафиксированы отключения электричества
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Садовой призвал горожан «позаботиться о себе» — подготовить альтернативные источники тепла и помочь тем, кто в этом нуждается.

По его словам, ограничения могут коснуться «воды, света, газа, общественного транспорта, связи и всего, что важно для функционирования города».

«Зима может быть сложной. Сегодняшняя ночь в Киеве это еще раз доказала», — добавил Садовой.

Утром 10 октября о блэкауте в некоторых районах Киева сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК. На фоне перебоев с электроснабжением на левом берегу украинской столицы начался транспортный коллапс, писала «Страна».

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Львов Украина отопление дефицитный уголь газ Киев электричество
