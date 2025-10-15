Прокурор запросил для Фургала 25 лет по совокупности приговоров

На прениях по «экономическому делу» прокурор попросила приговорить экс-губернатора Сергея Фургала к 25 годам колонии строгого режима по совокупности с предыдущим приговором. Ранее ему назначили 22 года по обвинению в убийствах

Сергей Фургал (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

На прениях в Бабушкинском районном суде Москвы государственный обвинитель Михаил Резниченко запросил для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 22 года лишения свободы в колонии строгого режима по второму уголовному делу, связанному с созданием преступного сообщества и рядом экономических преступлений. Остальным фигурантам дела гособвинитель запросил сроки от 4 до 22 лет лишения свободы.Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

С учетом уже вынесенного в феврале 2023 года приговора Люберецкого городского суда, назначившего Фургалу 22 года колонии строгого режима за организацию двух убийств и покушение на убийство, окончательное наказание прокурор предложил определить по совокупности сроков — 25 лет лишения свободы.

Перед началом прений председательствующая судья Наталья Курышева возобновила судебное следствие — потерпевшие должны были дополнительно высказаться по гражданским искам. Представитель МСП-банка, признанного потерпевшим по делу, подтвердил требования к подсудимым на сумму 1,108 млрд руб., но попросил суд оставить иски без рассмотрения, чтобы взыскать ущерб в рамках гражданского судопроизводства.

Сергей Фургал поинтересовался у представителя банка, почему в числе гражданских ответчиков не указаны бывший гендиректор «Амурстали» Сергей Кузнецов, подписывавший все договоры и уже осужденный по связанному делу, а также его бывший компаньон Николай Мистрюков. Однако ответа бывшему губернатору не последовало, поскольку судья Курышева сняла вопрос, пояснив, что материалы в отношении Кузнецова и Мистрюкова не находятся в производстве Бабушкинского суда.

«Мне не совсем понятно, как я могу рассматриваться в качестве гражданского ответчика — это уже за пределами», — заявил Фургал. Представитель «Амурстали» также уточнил размер исковых требований — 767 млн руб.

Второе уголовное дело против Фургала касается преступлений экономического характера. Следствие полагает, что бывший глава региона, будучи депутатом Госдумы, а затем занимая пост губернатора, незаконно участвовал в управлении коммерческими структурами группы «Торэкс», входящей в число резидентов территории опережающего развития «Хабаровск». По версии Следственного комитета, через эти предприятия Фургал и его предполагаемые соучастники организовали схему по выводу активов МСП-банка, электрометаллургического завода «Амурсталь» и иностранной компании Global Metcorp Ltd.

В зависимости от роли каждому из фигурантов дела инкриминируются статьи 159, 159.1, 174.1, 201, 210 и 289 УК (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, злоупотребление полномочиями, организация преступного сообщества и участие в нем, а также незаконная предпринимательская деятельность).

Согласно материалам дела, в 2018–2020 годах под руководством Фургала и юриста группы «Торэкс» Николая Шухова участники сообщества похитили более 2 млрд руб. средств МСП-банка и $8,7 млн у британской компании Global Metcorp Ltd. Следствие утверждает, что сделать это позволили связи Фургала в финансовых кругах: он убедил председателя правления МСП-банка Дмитрия Голованова предоставить неограниченное кредитное финансирование компаниям, аффилированным с группой «Торэкс». Возврат этих средств, однако, так и не состоялся.

Кроме того, обвиняемые, по данным Следственного комитета, предприняли попытку присвоить имущество завода «Амурсталь» на сумму свыше 1,2 млрд руб., но реализовать замысел им помешало задержание Фургала летом 2020 года. Общий ущерб от действий предполагаемого организованного преступного сообщества следствие оценило не менее чем в 3,8 млрд руб.

Вместе с экс-губернатором обвинение были предъявлены юристу группы «Торэкс» Николаю Шухову, консультанту по финансовым вопросам Юрию Золочевскому, заместителю директора по безопасности «Торэкс-Хабаровск» Дмитрию Козлову, директору компании «Дальневосточный монолит» Евгению Аверьянову, главному бухгалтеру группы Галине Алейниковой, финансовому директору Владиславу Кармашкову и директору компании «Строитель» Геннадию Савочкину.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2021 года, когда Фургал уже полтора года находился в СИЗО «Лефортово». Судебный процесс проходит в Москве, хотя Фургал и его адвокаты настаивали на рассмотрении в Хабаровске. Против этого выступила Генеральная прокуратура, указавшая, что в регионе бывший губернатор сохраняет влияние и способен оказать давление на местный суд.

На выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году Фургал опередил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, занимавшего пост главы региона почти десять лет. Через два года, в 2022-м, губернатор Фургал был задержан по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей, совершенных в 2004–2005 годах.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд признал Сергея Фургала виновным в организации убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова в 2004 и 2005 годах, а также в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и незаконном обороте оружия. Путем частичного сложения наказаний по совокупности этих преступлений ему назначили 22 года колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, устояв в апелляционной, а затем в кассационной инстанции.

Фургал отвергал обвинения в убийстве и настаивал, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью. После его задержания в Хабаровске начались многомесячные протесты, в поддержку экс-губернатора сформировалось движение «Я/Мы Сергей Фургал», оно было в апреле 2024 года признано экстремистским и запрещено.