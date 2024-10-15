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«Интер РАО» попросила Баку и Тбилиси об импорте электричества при авариях

Единственный оператор импорта и экспорта электроэнергии в России сообщил, что попросил Армению и Грузию о поставках по 300 МВт в случаях аварий. Этим летом на юге России было несколько крупных сбоев при подаче электричества
«Интер РАО» IRAO ₽3,89 +1,49% Купить
Фото: Роман Храмовник / ТАСС
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

ПАО «Интер РАО» запросило Грузию и Азербайджан об импорте электроэнергии в период аварийных режимов, сообщила журналистам член правления компании Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции, передает «Интерфакс».

«Мы запросили две страны. Азербайджан и Грузию спросили о возможности поставки. Чтобы поставляли в период аварийных режимов», — сообщила она.

По ее словам, речь идет о возможности поставок от каждой страны по 300 МВт. Ответа Россия пока не получила.

Панина отметила, что в течение октября идут регулярные поставки электроэнергии в Грузию до 300 МВт, «пока есть возможность в осенний период».

Всего из России за январь—сентябрь было экспортировано 5,5 млрд кВт·ч. Более половины поставок пришлись на Казахстан, около 20% — на Монголию. В Китай экспортируют «113 МВт ровным графиком в изолированную зону».

«Интер РАО» — единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Летом на юге России часто наблюдались сбои в подаче электроэнергии. В начале июля из-за аномальной жары несколько сотен тысяч жителей остались без света в Краснодарском крае и Ростовской области. Перебои в последней также объясняли авариями — на Новочеркасской ГРЭС, Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2, а также выводом на плановый ремонт одного из блоков Ростовской АЭС.

В середине июля отключился один из энергоблоков этой станции из-за неполадок турбогенератора, в итоге с ограничениями подачи электричества столкнулись Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Крым и Севастополь.

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Интер РАО ЕЭС электричество Армения Грузия экспорт
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