Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за данных об отравлениях

О массовых отравлениях зефиром «Жизель» ранее сообщал телеграм-канал Mash. После этого продажи продукта приостановили «Вкусвилл» и X5 Group. На заводе-производителе заявили о безопасности продукта и пообещали подать в суд

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кондитерская фабрика «Сокол» (производит зефир под брендами «Жизель» и «Сокол») готовит иск из-за распространения в Сети данных, порочащих репутацию компании, рассказал РБК коммерческий директор фабрики Михаил Шамис.

На прошлой неделе Mash сообщил о сотнях жалоб покупателей на плохое самочувствие из-за зефира на мальтите, купленного в магазинах «Вкусвилл». Сегодня телеграм-канал также сообщил, что аналогичные жалобы начали поступать от покупателей в «Пятерочке» и «Перекрестке». По данным Mash, ставшие причиной отравлений сладости изготавливали именно на заводе «Сокол».

«Сведения, опубликованные телеграм-каналами, не соответствуют действительности. Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения. Сейчас делаем расчет ущерба от опубликования недостоверных сведений», — сказал РБК Шамис.

Он также рассказал свою версию, из-за чего в соцсетях начали распространять данные об отравлениях. «Было обращение покупателя одного из телеграм-каналов, что он отравился. Далее ТГ-каналы подняли жалобы покупателей — 31 жалоба за период около года, то есть они подняли все жалобы за такой период. Все эти жалобы в большей степени связаны с тем, что нарушались нормы употребления этого продукта, который на сегодня день является самым безопасным сахарозаменителем», — сообщил коммерческий директор.

Шамис подчеркнул, что производимый «Соколом» продукт разрешен американскими и европейскими стандартами, а выпускается он с 2018 года. Жалобы, по его мнению, связаны с непереносимостью у некоторых потребителей. «Продажи этого продукта растут в связи с тем, что люди следят за своим питанием. Жалобы единичны. То, что опубликовано [телеграм-каналами], — более ста отравлений [за небольшой период] — это не соответствует действительности», — отметил он.

Также коммерческий директор отметил, что Роспотребнадзор проводит проверку на заводе «Сокола» в Дмитрове. После окончания проверки ее результаты будут приобщены к материалам, которые готовятся для подачи в суд.