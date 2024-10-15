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Общество ,  
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X5 Group приостановила продажи зефира «Жизель» из-за жалоб покупателей

Mash сообщал 12 октября, что сотни покупателей зефира во «Вкусвилле» пожаловались на ухудшение самочувствия. Сегодня канал сообщил о похожей ситуации в магазинах X5 Group. Продаваемый в сетях зефир делается на одном заводе
Фото: Денис Абрамов / ТАСС
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Магазины «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru временно прекратят продавать зефир с мальтитным сиропом на фоне жалоб покупателей, сообщили РБК в пресс-службе X5 Group.

Там подчеркнули, что на данный момент ни одной жалобы на зефир с мальтитом (в том числе «Жизель») на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи не зафиксировано.

«Однако в связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток» и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств, товар нельзя пробить на кассе или заказать в приложении, остатки на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже», — сообщили в X5 Group.

«Вкусвилл» ответил на сообщения об отравлении покупателей зефиром
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

На прошлой неделе телеграм-канал Mash сообщил о сотнях жалоб покупателей на плохое самочувствие из-за зефира на мальтите, купленного в магазинах «Вкусвилл». В самой сети назвали эту информацию не соответствующей действительности и привели данные, согласно которым доля обращений по качеству продукта в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. В компании также отметили, что заменитель сахара мальтит — «это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие».

Вместе с тем «Вкусвилл» решил отправить образцы зефира на внеплановые исследования для подтверждения полной безопасности. Пока идут исследования, продажи зефира были прекращены, уточняли в компании.

Ранее сегодня Mash также сообщил, что десятки человек, купившие в «Пятерочке» и «Перекрестке» зефир марки «Жизель», пожаловались на вздутие, боли в животе и диарею. По данным телеграм-канала, сладости делают на том же заводе «Сокол» в подмосковном Дмитрове, где и зефир «Классический», на который жаловались посетители «Вкусвилла».

На самом «Соколе» ранее говорили Mash, что покупатели зефира почувствовали ухудшение самочувствия, поскольку, вероятно, переели сахарозаменителя, желая похудеть. Руководство «Сокола» предоставило Роспотребнадзору все необходимые документы на продукцию. Кроме того, было дано разъяснение, что зефир в основном предназначен для диабетиков.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Илья Пламенев Илья Пламенев
X5 Retail Group Перекресток Пятерочка отравление зефир
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