Криминальный авторитет Итальянец вышел на свободу

После перестрелки на Рочдельской улице в центре Москвы в 2015 году суд приговорил Итальянца к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Итальянец, как и лидер российского криминала Шакро, вину не признал

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, которого считают правой рукой Шакро Молодого, вышел на свободу. Соответствующие кадры публикует РЕН ТВ.

На них видно, как Итальянец вышел из здания колонии, опираясь на трость, и уехал на «Мерседесе». На вопросы корреспондента телеканала он не ответил.

После перестрелки на Рочдельской улице в центре Москвы в 2015 году суд приговорил Итальянца к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Генпрокуратура признала Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, «лидером российского криминального мира» в октябре 2017 года. Его правая рука — Итальянец, по версии следствия, налаживал связи с правоохранительными органами, обеспечивал охрану Шакро, на его деньги приобретал для нужд преступной группировки оружие, боеприпасы, автомобили, спецсредства для прослушки и др. Ни Шакро, ни Итальянец виновными себя не признали.

Инициатором вымогательства, которое привело к перестрелке на Рочдельской улице, был Шакро Молодой, следует из обвинительного заключения. В 2015 году Калашов проявил интерес к ресторану Elements, которым, как он знал, владела Жанна Ким — знакомая его гражданской жены Фатимы Мисиковой. Последняя считала, что Ким недоплатила ей 8 млн руб. за ремонт, чем решил воспользоваться Шакро.

Изначально преступники запугивали Ким и вымогали у нее деньги, после чего установили слежку, а сама бизнесвумен к тому моменту решила обзавестись собственной «силовой поддержкой».

14 декабря Кочуйков с подельниками прибыли к ресторану с намерением заблокировать его работу и в ультимативной форме потребовать у Ким деньги. Владелица ресторана вызвала на место конфликта ветерана КГБ СССР Эдуарда Буданцева с двумя помощниками. Переговоры кончились перестрелкой, в которой Буданцев застрелил из наградного пистолета двоих подельников Кочуйкова.

Буданцеву сначала вменили убийство, а затем переквалифицировали обвинение на превышение пределов необходимой самообороны. Кочуйков, его сопровождающие и Калашов были осуждены на сроки до 9 лет и 10 месяцев.

Шакро и 13 его подельников осудили спустя три года, признав их виновными двух эпизодах вымогательства (ст. 163 УК) с применением насилия, в составе организованной группы и с целью завладеть имуществом в особо крупном размере. В марте этого года лидер российского криминала вышел на свободу.