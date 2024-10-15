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Диверсия с посылкой DHL в Лейпциге едва не привела к авиакатастрофе

В логистическом центре DHL в Лейпциге загорелась посылка прямо перед тем, как ее должны были погрузить в грузовой самолет. Глава Федерального ведомства по охране конституции обвинил в диверсии «российские спецслужбы»

Загоревшаяся в логистическом центре DHL в Лейпциге посылка едва не привела к авиакатастрофе, пишет Tagesspiegel со ссылкой на главу Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Томаса Хальденванга.

В июле этого года в глобальном хабе DHL в Лейпциге загорелась посылка с зажигательным устройством, отправленная из одной из стран Балтии, прямо перед тем, как ее должны были погрузить в грузовой самолет.

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

По словам Хальденванга, который выступал на слушаниях перед комитетом бундестага по контролю за деятельностью спецслужб, пожар произошел в центре, а не во время полета «по счастливому стечению обстоятельств». Вместе с посылкой вспыхнул весь контейнер, в котором она находилась.

По данным издания, самолет задержался: если бы он вылетел вовремя, пожар бы возник в полете.

Хальденванг обвинил в диверсии «российские спецслужбы». По его словам, акты шпионажа и диверсий возросли в Германии «как количественно, так и качественно».

В августе Der Spiegel писал о возможной диверсии на военной базе в Кельне. На территории базы оказалась загрязнена водопроводная вода. Военнослужащим приказали не пить воду из водопровода. В ограждении обнаружили дыру. Spiegel отмечал, что база ВВС в Кельне является важным центром военной помощи Украине — там обучаются украинские военные.

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Елена Чернышова
Германия Лейпциг диверсия посылка dhl
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