Митрополит Тихон назвал назначение в Крым отправкой «на курорты Колымы»

В Византии в Крым ссылали, «это было место, где люди не жили нормально», отметил назначенный главой Крымской епархии митрополит Тихон (Шевкунов)

Митрополит Тихон (Шевкунов) (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Митрополит Тихон (Шевкунов), назначенный главой Крымской митрополии, в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря сравнил свой отъезд на полуостров с отправкой на Колыму в советские годы. Видео опубликовано на странице обители во «ВКонтакте».

Тихон попросил помолиться о нем, отметив, что в службе в Крыму есть свои сложности. «Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда, и Златоуста, и Климента, папу Римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — сказал он.

«Нет, там прекрасно, но это не Печоры», — добавил митрополит и заявил, что Псково-Печерский монастырь останется для него «самым прекрасным, самое любимым, не променянном ни на что в сердце» местом.

Святой Климент родился в 30-х годах первого века в Риме, его рукоположил в епископы святой апостол Петр. С 92 по 101 годы Климент возглавлял Римскую церковь. Однажды в Пасху он крестил 424 человек, в том числе рабов, правителей, членов императорской семьи. После обвинений в том, что Климент «хулит языческих богов» римский император Траян (98-117 годы) отправил его в Крым, на работы в инкерманские каменоломни недалеко от Херсонеса. В каменоломнях «был вырублен храм, в котором он священнодействовал», сообщается на сайте РПЦ. В Крыму «каждый день крестилось по 500 человек и более»; из-за этого Траян приказал привязать Климента к якорю и утопить в море.

Тихон (Шевкунов) был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии с мая 2018 года. Тогда же патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита. Financial Times в 2013 году называла Тихона (Шевкунова) «духовником Путина»; ни сам священнослужитель, ни Кремль не стали комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал только, что Тихон знаком с Владимиром Путиным и «участвует в различных проектах, которые курируют в администрации».

О назначении Тихона главой Крымской митрополии было объявлено после заседания Священного синода РПЦ 11 октября. Митрополия, образованная летом 2022 года, находится в Симферополе и включает в себя Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии.

Тихон (Шевкунов) занимался рядом проектов в Крыму, например, касающихся историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Политолог, специалист по истории РПЦ Алексей Макаркин отмечал в разговоре с «Ведомостями», что у митрополита есть на полуострове интересы, «связанные с продвижением исторической темы, темы единства Крыма и России, темы крещения князя Владимира в Корсунской купели и многие другие».