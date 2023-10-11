Синод уволил управделами РПЦ и перевел Тихона Шевкунова в Крым

Синод РПЦ назначил митрополита Тихона главой Крымской митрополии, созданной в 2022 году и объединившей все епархии на полуострове. Управделами РПЦ митрополит Дионисий выведен из состава Синода

Митрополит Тихон (Шевкунов) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии, говорится в заявлении по итогам заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ).

«Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области и выражением благодарности за понесенные труды», — сказано в сообщении.

Митрополит Тихон (Шевкунов) был назначен епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии 14 мая 2018 года. 17 мая того же года возведен патриархом Кириллом в сан митрополита. Газета Financial Times в 2013 году писала, что епископ Тихон является «духовником Путина». Сам епископ в интервью РБК в феврале 2016 года никак не прокомментировал эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не опровергал и не подтверждал эту информацию. Он говорил, что Шевкунов знаком с главой государства и активно участвует в проектах президентской администрации.

Также Синод отправил в отставку управделами РПЦ, митрополита Воскресенского Дионисия. Он был назначен митрополитом Омским и Таврическим и выведен из состава Синода. Управделами РПЦ и постоянным членом Синода РПЦ назначен митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Он также назначен председателем Общецерковной дисциплинарной комиссии при патриархе Кирилле и председателем рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта.

Среди других решений Синода — назначение нового главы Патриаршего экзархата в Африке, им стал епископ Зарайский Константин.

Крымская митрополия РПЦ была образована решением Священного синода в июне 2022 года. Она включает в себя Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии. Главой митрополии тогда был назначен митрополит Лазарь (Ростислав Швец). Последним решением Синода он был «почислен на покой с выражением благодарности за понесенные в течение 43 лет архипастырские труды».

Крым вошел в состав России по итогам проведенного там референдума в 2014 году. Большинство государств, в том числе Украина, итоги референдума не признали. Москва заявляла о готовности защищать полуостров любыми способами.