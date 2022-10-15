Число погибших при взрыве в турецкой шахте достигло почти 30 человек

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Оленина с гранатовой рябиной и пельмени с волжской рыбой: новинки меню Стиль, 10:00
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 09:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:04
Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе Политика, 09:02
Юристы допустили упрощение экстрадиции из Турции из-за закона о фейках Политика, 09:00
Множественный курс: что это и может ли появиться в случае санкций на НКЦ Инвестиции, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Власти Запорожья сообщили о повреждении объектов инфраструктуры Политика, 08:55
В ООН сообщили о маршрутах судов из Украины из-за версии ФСБ по мосту Политика, 08:49
Число погибших при взрыве в турецкой шахте достигло почти 30 человек Общество, 08:46
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 08:44
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:42
«Трассономика»: почему снижение налогов может погубить экономику Британии Pro, 07:34
В Киеве и ряде других областей Украины вновь объявили воздушную тревогу Политика, 07:33
Общество ,  
0 

Число погибших при взрыве в турецкой шахте достигло почти 30 человек

Число погибших при взрыве в турецкой шахте увеличилось до 28 человек

В результате взрыва на шахте в турецком Бартыне
погибли 28 человек, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа в «Твиттере». 11 пострадавших находятся в больницах.

Ранее министр сообщал о 25 погибших шахтерах.

Взрыв в шахте произошел накануне. На вечер 14 октября на уровне 300 м под землей оставались 44 человека, еще пять — на 50 м ниже. Восемь шахтеров смогли выбраться самостоятельно.

Глава МВД Сулейман Сойлу говорил, что в шахте в момент ЧП находились 110 человек, а на участке, где произошел взрыв, — 49 шахтеров.

По словам министра энергетики страны Фатиха Донмеза, причиной стал взрыв метана.

Теги
Турция шахта взрыв
Материалы по теме
При обвале на шахте в Мурманской области погиб один человек
Общество
Ростехнадзор назвал причины аварии на шахте «Листвяжная»
Общество
Из-за ЧП на шахте «Воркутинская» в Коми госпитализировали восемь человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter