Число погибших при взрыве в турецкой шахте увеличилось до 28 человек

Число погибших при взрыве в турецкой шахте достигло почти 30 человек

В результате взрыва на шахте в турецком Бартыне

погибли 28 человек, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа в «Твиттере». 11 пострадавших находятся в больницах.

Ранее министр сообщал о 25 погибших шахтерах.

Взрыв в шахте произошел накануне. На вечер 14 октября на уровне 300 м под землей оставались 44 человека, еще пять — на 50 м ниже. Восемь шахтеров смогли выбраться самостоятельно.

Глава МВД Сулейман Сойлу говорил, что в шахте в момент ЧП находились 110 человек, а на участке, где произошел взрыв, — 49 шахтеров.

По словам министра энергетики страны Фатиха Донмеза, причиной стал взрыв метана.