В Турции при взрыве в шахте погибли 22 человека

На шахте в Бартыне на севере Турции произошел взрыв, погибли 22 человека, сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа, передает CNNTürk.

Ранее сообщалось о 14 погибших шахтерах, еще 21 был госпитализирован, из них трое серьезно пострадали. Губернатор Бартына Нуртач Арслан говорил, что на месте работают 74 поисково-спасательные команды. На 18:15 по местному времени (совпадает с мск) на уровне 300 м под землей находилось 44 человека, еще пять — на 50 м ниже. Восемь шахтеров выбрались самостоятельно.

По словам министра энергетики страны Фатиха Донмеза, который прибыл на место происшествия, предварительная причиной аварии стал взрыв метана. Глава МВД Сулейман Сойлу заявил, что в шахте на момент ЧП находилось 110 человек, а в районе, где произошел взрыв, находилось 49 шахтеров.