В Кузбассе из-за пожара на шахте эвакуированы 243 горняка

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На шахте «Ерунаковская-8» Распадской угольной компании в Кемеровской области произошел пожар, эвакуированы 243 горняка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«При производстве работ по подключению скважины к трубопроводу, предположительно, произошло возгорание химреагента. Возгорание ликвидировано работниками участка УМГШО», — говорится в сообщении.

Сейчас введен план ликвидации аварии. В шахте находились 243 человека. Все они выведены на поверхность. Никто не пострадал.

В настоящий момент спасатели производят откачку воды и обследуют место возгорания, рассказали ТАСС в экстренных службах.

Шахта «Ерунаковская-8» работает с 2013 года. Ее проектная мощность — 2,5 млн т коксующегося угля в год, балансовые запасы оцениваются в 300 млн т. С начала 2022 года это уже третий инцидент на предприятии, отмечает ТАСС. В апреле там произошел прорыв воды с дегазационной скважины в действующие горные выработки шахты, погиб один человек. В мае проводилась эвакуация горняков из-за задымления, никто не пострадал.