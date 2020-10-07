Суд арестовал планировавшего теракт в Ставрополе мужчину

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Ленинский районный суд Ставрополя на два месяца арестовал подозреваемого в подготовке теракта мужчину. Об этом сообщается на сайте суда. Днем 7 октября его задержали сотрудники ФСБ.

«Свои преступные действия он не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам», — отмечается в сообщении. Мужчина планировал устроить теракт у здания Дворца правосудия, указывает суд.

По данным ФСБ, 23-летний мужчина планировал совершить теракт в отношении представителей судебной власти. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ, он был членом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), нападение планировал совершить самостоятельно.

В конце августа в России задержали шестерых человек — членов ячейки по сбору средств для ИГ. С 2016 по 2017 год на финансирование терроризма им удалось собрать не менее 500 тыс. руб. по разным городам страны, сообщал Следственный комитет.