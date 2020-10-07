Суд арестовал планировавшего теракт в Ставрополе мужчину

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 14:07
Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2» на рекордные €6,5 млрд Бизнес, 23:36 Шрёдер пригрозил газете Bild судом за слова Навального Политика, 23:25 Захарова поставила Францию и Германию во главу «антироссийской коалиции» Политика, 23:15 В Москве впервые с июня зафиксировали более 50 умерших с COVID за сутки Общество, 23:10 Не сбавляя темпа: как разобраться с финансами, искусством и путешествиями РБК и TAG Heuer, 23:01 Президент Армении понадеялся на остановку боев в Карабахе усилиями России Политика, 22:51 Интервью Пашиняна РБК о Карабахе и гарантиях России. Полное видео Политика, 22:48 Активистка Pussy Riot сообщила о задержании участников акции с флагами Общество, 22:42 Как облегчить боль: 10 способов помочь себе Совместный проект, 22:41 Власти потребовали оштрафовать «Спартак» за нарушения на «Открытие Арене» Спорт, 22:33 Суд арестовал планировавшего теракт в Ставрополе мужчину Общество, 22:27 Софья Ковалевская: первая в мире женщина-профессор Совместный проект, 22:22 Еще две страны решили поддержать санкции против России из-за Навального Политика, 22:14 Премьер Армении Пашинян рассказал о гарантиях России Политика, 22:04
Общество ,  
0 

Суд арестовал планировавшего теракт в Ставрополе мужчину

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ленинский районный суд Ставрополя на два месяца арестовал подозреваемого в подготовке теракта мужчину. Об этом сообщается на сайте суда. Днем 7 октября его задержали сотрудники ФСБ.

«Свои преступные действия он не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам», — отмечается в сообщении. Мужчина планировал устроить теракт у здания Дворца правосудия, указывает суд.

По данным ФСБ, 23-летний мужчина планировал совершить теракт в отношении представителей судебной власти. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ, он был членом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), нападение планировал совершить самостоятельно.

ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт в Ставрополе мужчины
Общество
Фото:ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В конце августа в России задержали шестерых человек — членов ячейки по сбору средств для ИГ. С 2016 по 2017 год на финансирование терроризма им удалось собрать не менее 500 тыс. руб. по разным городам страны, сообщал Следственный комитет.

теракт суд Ставрополь
Материалы по теме
ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт в Ставрополе мужчины
Общество
Медведев сообщил о предотвращении терактов на транспорте
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter