В Волгограде началась спецоперация по поиску экстремистов

В Волгограде проходила спецоперация с участием сотрудников ФСБ. Позже ведомство объявило о ликвидации двух боевиков, готовивших теракты в городе

Фото: Андрей Махонин / Ведомости / ТАСС

В Кировском районе Волгограда проходит спецоперация. Об этом сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».

В спецоперации задействованы все силовые ведомства, в том числе сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД и Следственного комитета, сообщил портал «В1.ру». По его информации, они работают в лесопосадке в районе автоцентра «Восход-Авто».

Свидетели сообщили, что ночью на месте проведения спецоперации прошла перестрелка, передает портал. По словам его источников, в Кировском районе проводится спецоперация по задержанию предполагаемых членов запрещенной в России экстремистской организации. Эту же информацию со ссылкой на источник передает ТАСС.

Позже в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что в ходе спецоперации были ликвидированы два боевика, оказавших сопротивление при задержании. По данным ведомства, они готовили теракты в зданиях госорганов, местах проживания военнослужащих и на пожароопасных предприятиях.