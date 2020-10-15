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В Волгограде началась спецоперация по поиску экстремистов

В Волгограде проходила спецоперация с участием сотрудников ФСБ. Позже ведомство объявило о ликвидации двух боевиков, готовивших теракты в городе
Фото:Андрей Махонин / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / Ведомости / ТАСС

В Кировском районе Волгограда проходит спецоперация. Об этом сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».

В спецоперации задействованы все силовые ведомства, в том числе сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД и Следственного комитета, сообщил портал «В1.ру». По его информации, они работают в лесопосадке в районе автоцентра «Восход-Авто».

Свидетели сообщили, что ночью на месте проведения спецоперации прошла перестрелка, передает портал. По словам его источников, в Кировском районе проводится спецоперация по задержанию предполагаемых членов запрещенной в России экстремистской организации. Эту же информацию со ссылкой на источник передает ТАСС.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Позже в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что в ходе спецоперации были ликвидированы два боевика, оказавших сопротивление при задержании. По данным ведомства, они готовили теракты в зданиях госорганов, местах проживания военнослужащих и на пожароопасных предприятиях. 

В начале октября ФСБ задержала в Ставрополе мужчину, который планировал устроить теракт около зданий прокуратуры и суда. Взрывные устройства с поражающими элементами он хотел собрать в съемной квартире, а нужные материалы покупал в строительных магазинах, сообщили в ведомстве. 7 октября мужчину арестовали на два месяца. 

Автор
Виктория Полякова
спецоперация Волгоград экстремисты
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