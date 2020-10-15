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Дело Baring Vostok ,  
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Baring Vostok заявил о переговорах по разрешению конфликта в «Восточном»

Кипрский суд по иску «Восточного» заморозил его акции, принадлежащие структуре Baring Vostok. В фонде использование банка для предъявления претензий в ходе переговоров по урегулированию акционерного конфликта назвали деструктивным
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Фонд Baring Vostok раскритиковал заморозку принадлежащих ему акций по иску банка «Восточный». Об этом РБК сообщил представитель фонда.

«В настоящий момент ведутся переговоры по урегулированию акционерного конфликта вокруг банка «Восточный» в интересах самого банка и его вкладчиков. Использование банка для предъявления надуманных претензий и заморозки акций фонда в такой момент деструктивно. Baring Vostok инвестировал в «Восточный» сотни миллионов долларов, чтобы он встал в один ряд с такими успешными проектами фонда, как «Тинькофф» и Kaspi.kz, однако у неправомерно захватившего контроль в банке «Финвижн» и нового менеджмента, очевидно, другие планы», — сказал РБК представитель Baring Vostok.

РБК направил запрос в «Финвижн».

«Восточный» сейчас контролирует компания «Финвижн» Артема Аветисяна и его деловых партнеров, в частности Шерзода Юсупова. Корпоративный конфликт между «Финвижн» и Baring Vostok продолжается с весны 2018 года. Основателя фонда Майкла Калви и его партнеров в России взяли под домашний арест по делу о растрате 2,5 млрд руб., возбужденному по заявлению Юсупова.

Кипрский суд заморозил принадлежащие Baring Vostok акции «Восточного»
Финансы
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Накануне, 14 октября, стало известно, что кипрский суд заморозил 42% акций банка «Восточный», которые принадлежат кипрской компании Evison, подконтрольной фонду Baring Vostok. Иск против компании Evison, Майкла Калви, кипрской Croushi Enterprises, а также директоров Evison Евдокии Георгиу и Мариноса Бероса подал сам банк из-за сделки между «Восточным» и Croushi Enterprises в 2016 году. В ноябре того года банк приобрел у кипрской компании 10,1% акций ООО «Альянс-Консалтинг» за 696 млн руб. Одновременно Evison передала «Восточному» еще 9,8% акций «Альянс-Консалтинга» без оплаты, сообщил кипрский юрист «Восточного» Сотирия Христу.

Новое руководство банка выяснило, что стоимость 19,9% акций «Альянс-Консалтинга» составляет около 400 млн руб., а стоимость 10,1%, соответственно, равна 200 млн руб. Расследование, проведенное компанией «Евроэксперт» по заказу банка, показало, что стоимость купленных акций «Альянс-Консалтинга» оказалась еще меньше — 95 млн руб. Убыток в «Евроэксперте» оценили в 600 млн руб. (€6,7 млн).

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Иск был подан и к Калви, поскольку во время сделки по покупке акций «Альянса» у Croushi «Восточный» находился под контролем Evison, управляемой Калви, который в то же время был конечным бенефициаром Croushi, сообщили РБК в пресс-службе банка.

По словам представителя Baring Vostok, иск был подан по «надуманному аргументу», поскольку сделка по покупке акций была «прозрачной и банк получил выгоду». В фонде новое разбирательство в суде сочли «тасованием юрисдикций и беспочвенных исков». По мнению Baring Vostok, таким образом Аветисян пытается «отомстить за арест своих зарубежных активов (Evison добилась ареста недвижимости семьи Аветисяна в Италии. — РБК) и отвлечь внимание от исков против многомиллиардного мошенничества в «Юниаструме» (банк принадлежал Аветисяну и партнерам, а в 2018 году был объединен с «Восточным». — РБК) и силового давления на партнеров».

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Финансы
Майкл Калви

Представитель «Финвижн», в свою очередь, сказал РБК, что в России «иски банков к бывшим контролирующим акционерам, к сожалению, стали нормой». «Когда недобросовестные акционеры используют банк в своих интересах и в ущерб его интересам, подобные иски зачастую оправданны», — отметил он, добавив, что любой иск, по которому банку возместят ущерб, лишь положительно повлияет на его работу.

Evison и «Финвижн» ведут не один спор в России и других странах. Так, компании выдвинули против друг друга многомиллиардные иски в Лондонском международном коммерческом арбитраже, в России «Восточный» предъявил многомиллиардные претензии к Калви и Evison.

Следствие почти завершило расследование уголовного дела против Калви, топ-менеджеров Baring Vostok, «Восточного» и «Первого коллекторского бюро», которых обвиняют в растрате 2,5 млрд руб. Сам Калви связывал свое преследование с корпоративным конфликтом. Аветисян связь спора за банк и уголовного преследования опровергал.

Авторы
Виктория Полякова, Павел Казарновский
При участии
Антон Фейнберг
«Восточный» Baring Vostok Артем Аветисян Майкл Калви
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