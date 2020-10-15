Baring Vostok заявил о переговорах по разрешению конфликта в «Восточном»

Накануне, 14 октября, стало известно, что кипрский суд заморозил 42% акций банка «Восточный», которые принадлежат кипрской компании Evison, подконтрольной фонду Baring Vostok. Иск против компании Evison, Майкла Калви, кипрской Croushi Enterprises, а также директоров Evison Евдокии Георгиу и Мариноса Бероса подал сам банк из-за сделки между «Восточным» и Croushi Enterprises в 2016 году. В ноябре того года банк приобрел у кипрской компании 10,1% акций ООО «Альянс-Консалтинг» за 696 млн руб. Одновременно Evison передала «Восточному» еще 9,8% акций «Альянс-Консалтинга» без оплаты, сообщил кипрский юрист «Восточного» Сотирия Христу.
Новое руководство банка выяснило, что стоимость 19,9% акций «Альянс-Консалтинга» составляет около 400 млн руб., а стоимость 10,1%, соответственно, равна 200 млн руб. Расследование, проведенное компанией «Евроэксперт» по заказу банка, показало, что стоимость купленных акций «Альянс-Консалтинга» оказалась еще меньше — 95 млн руб. Убыток в «Евроэксперте» оценили в 600 млн руб. (€6,7 млн).
Иск был подан и к Калви, поскольку во время сделки по покупке акций «Альянса» у Croushi «Восточный» находился под контролем Evison, управляемой Калви, который в то же время был конечным бенефициаром Croushi, сообщили РБК в пресс-службе банка.
По словам представителя Baring Vostok, иск был подан по «надуманному аргументу», поскольку сделка по покупке акций была «прозрачной и банк получил выгоду». В фонде новое разбирательство в суде сочли «тасованием юрисдикций и беспочвенных исков». По мнению Baring Vostok, таким образом Аветисян пытается «отомстить за арест своих зарубежных активов (Evison добилась ареста недвижимости семьи Аветисяна в Италии. — РБК) и отвлечь внимание от исков против многомиллиардного мошенничества в «Юниаструме» (банк принадлежал Аветисяну и партнерам, а в 2018 году был объединен с «Восточным». — РБК) и силового давления на партнеров».
Представитель «Финвижн», в свою очередь, сказал РБК, что в России «иски банков к бывшим контролирующим акционерам, к сожалению, стали нормой». «Когда недобросовестные акционеры используют банк в своих интересах и в ущерб его интересам, подобные иски зачастую оправданны», — отметил он, добавив, что любой иск, по которому банку возместят ущерб, лишь положительно повлияет на его работу.
Evison и «Финвижн» ведут не один спор в России и других странах. Так, компании выдвинули против друг друга многомиллиардные иски в Лондонском международном коммерческом арбитраже, в России «Восточный» предъявил многомиллиардные претензии к Калви и Evison.
Следствие почти завершило расследование уголовного дела против Калви, топ-менеджеров Baring Vostok, «Восточного» и «Первого коллекторского бюро», которых обвиняют в растрате 2,5 млрд руб. Сам Калви связывал свое преследование с корпоративным конфликтом. Аветисян связь спора за банк и уголовного преследования опровергал.
Авторы
Виктория Полякова, Павел Казарновский
При участии
Антон Фейнберг