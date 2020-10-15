Baring Vostok заявил о переговорах по разрешению конфликта в «Восточном»

Кипрский суд по иску «Восточного» заморозил его акции, принадлежащие структуре Baring Vostok. В фонде использование банка для предъявления претензий в ходе переговоров по урегулированию акционерного конфликта назвали деструктивным

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Фонд Baring Vostok раскритиковал заморозку принадлежащих ему акций по иску банка «Восточный». Об этом РБК сообщил представитель фонда.

«В настоящий момент ведутся переговоры по урегулированию акционерного конфликта вокруг банка «Восточный» в интересах самого банка и его вкладчиков. Использование банка для предъявления надуманных претензий и заморозки акций фонда в такой момент деструктивно. Baring Vostok инвестировал в «Восточный» сотни миллионов долларов, чтобы он встал в один ряд с такими успешными проектами фонда, как «Тинькофф» и Kaspi.kz, однако у неправомерно захватившего контроль в банке «Финвижн» и нового менеджмента, очевидно, другие планы», — сказал РБК представитель Baring Vostok.

РБК направил запрос в «Финвижн».

«Восточный» сейчас контролирует компания «Финвижн» Артема Аветисяна и его деловых партнеров, в частности Шерзода Юсупова. Корпоративный конфликт между «Финвижн» и Baring Vostok продолжается с весны 2018 года. Основателя фонда Майкла Калви и его партнеров в России взяли под домашний арест по делу о растрате 2,5 млрд руб., возбужденному по заявлению Юсупова.