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Основателя бренда «Довгань» задержали в США под другим именем

Бизнесмен Герман Лиллевяли проходит по документам как Герман Хайнман. Источник РБК сообщил, что он ранее уже пользовался этим именем. Сейчас решается вопрос о выдворении Лиллевяли из США
Фото:Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Бизнесмена Германа Лиллевяли, который создал бренды «Довгань», «Красная линия» и «Смак» задержали в США под другим именем и фамилией, сообщили РБК в пресс-службе Министерства внутренней безопасности США. В документах он проходит как Герман Хайнманн.

О том, что Лиллевяли задержали в США, накануне сообщали источники РБК.

«Герман Хайнманн, 56 лет, являясь гражданином Эстонии, въехал в США через международный аэропорт Лос-Анджелеса по программе безвизового въезда и не смог покинуть США, как было предписано. 18 августа сотрудники Управления иммиграционной и таможенной службы США (ICE) арестовали Хайнмана <...>». — говорится в сообщении представителя Министерства внутренней безопасности США Алекса Понса. Сейчас Лиллевяли ожидает решения по вопросу его выдворения.

Основателя брендов «Довгань» и «Красная линия» задержали в США
Общество
Герман Лиллевяли

Понс сообщил, что Лиллевяли и Хайнманн — один и тот же человек. Это также подтвердил адвокат Игорь Зубер, защищающий одного из менеджеров холдинга Лиллевяли, сообщив, что российское следствие знает, что Лиллевяли пользовался именем Герман Хайнманн.

Источник, знакомый с ходом дела, сообщил РБК, что бизнесмен уже раньше пользовался именем Герман Хайнманн, например, при въезде в Израиль.

Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту и по закону мог пробыть в стране три месяца. В это время в США шло разбирательство по иску инвесторов к бизнесмену, которые обвиняли его в расхищении их средств через созданный им инвестиционный холдинг. Суд постановил взыскать с Лиллевяли более $32 млн.

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Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 1990-х «Довгань»
Общество
Герман Лиллевяли

Позже его задержали и выяснили, что Россия также объявила Лиллевяли в международный розыск. Представитель группы истцов по делу о хищении сообщал, что российские правоохранители добиваются выдачи бизнесмена, однако между двумя странами нет соглашения об экстрадиции, что осложняет дело.

Иск к Лиллевяли, а также к его родственникам, подконтрольным ему компаниям и их топ-менеджерам подали в 2018 году. Истцы считали, что ответчики с помощью подставных компаний привлекали их средства, используя их для покрытия долгов перед другими инвесторами и для «личного обогащения». В частности, они предлагали купить акции таких компаний как Apple и Nike

Российское следствие полагает, что Лиллевяли создал финансовую пирамиду для хищения денег клиентов.

Авторы
Евгений Пудовкин, Маргарита Алехина, Мария Лисицына
финансовая пирамида выдворение задержание
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Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
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Основателя брендов «Довгань» и «Красная линия» задержали в США
Общество
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