Основателя бренда «Довгань» задержали в США под другим именем

Бизнесмен Герман Лиллевяли проходит по документам как Герман Хайнман. Источник РБК сообщил, что он ранее уже пользовался этим именем. Сейчас решается вопрос о выдворении Лиллевяли из США

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Бизнесмена Германа Лиллевяли, который создал бренды «Довгань», «Красная линия» и «Смак» задержали в США под другим именем и фамилией, сообщили РБК в пресс-службе Министерства внутренней безопасности США. В документах он проходит как Герман Хайнманн.

О том, что Лиллевяли задержали в США, накануне сообщали источники РБК.

«Герман Хайнманн, 56 лет, являясь гражданином Эстонии, въехал в США через международный аэропорт Лос-Анджелеса по программе безвизового въезда и не смог покинуть США, как было предписано. 18 августа сотрудники Управления иммиграционной и таможенной службы США (ICE) арестовали Хайнмана <...>». — говорится в сообщении представителя Министерства внутренней безопасности США Алекса Понса. Сейчас Лиллевяли ожидает решения по вопросу его выдворения.

Понс сообщил, что Лиллевяли и Хайнманн — один и тот же человек. Это также подтвердил адвокат Игорь Зубер, защищающий одного из менеджеров холдинга Лиллевяли, сообщив, что российское следствие знает, что Лиллевяли пользовался именем Герман Хайнманн.