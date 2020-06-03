Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Бизнесмена Германа Лиллевяли, создавшего бренды «Довгань» и «Смак», обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Герман Лиллевяли (Фото: Dmitriygan / Wikipedia)

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.

«2 июня 2020 года в суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лиллевяли Германа Арведовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК», говорится в сообщении суда.

В 1995 году Лиллевяли основал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок «Довгань» и «Смак», а также банковским бизнесом. В 1995–1999 годы бизнесмен был совладельцем банка «Актив».

В 2013 году Лиллевяли создал инвестиционную компанию Financial Group, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже. Ее партнерами были «Столичная финансовая группа» и «Анкор инвест», основанные бизнесменом в 2005 и 2010 годах соответственно.

В мае «Коммерсантъ» сообщил, что против пятерых менеджеров среднего звена «Анкор инвеста» завели уголовное дело. По версии следствия, все они входили в преступную группу, созданную Лиллевяли, который похитил около $150 млн средств инвесторов, передавало издание. По его данным, на момент публикации бизнесмен скрывался на Кипре.