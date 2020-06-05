Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 90-ых «Довгань»

В Москве заочно арестовали создателя популярного в 90-ых бренда «Довгань» Германа Лиллевяли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Хорошевского районного суда Москвы.

«Обвиняемый объявлен в международный розыск, в связи с чем мера пресечения была избрана заочно», — уточнили в пресс-службе.

Мера пресечения избрана на срок 2 месяца с момента экстрадиции бизнесмена и его депортации на территорию России либо с момента задержания на российской территории, но в пределах срока предварительного расследования.

Герман Лиллевяли обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).