Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 90-ых «Довгань»
В Москве заочно арестовали создателя популярного в 90-ых бренда «Довгань» Германа Лиллевяли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Хорошевского районного суда Москвы.
«Обвиняемый объявлен в международный розыск, в связи с чем мера пресечения была избрана заочно», — уточнили в пресс-службе.
Мера пресечения избрана на срок 2 месяца с момента экстрадиции бизнесмена и его депортации на территорию России либо с момента задержания на российской территории, но в пределах срока предварительного расследования.
Герман Лиллевяли обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).