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Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 90-ых «Довгань»

В Москве заочно арестовали создателя популярного в 90-ых бренда «Довгань» Германа Лиллевяли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Хорошевского районного суда Москвы.

«Обвиняемый объявлен в международный розыск, в связи с чем мера пресечения была избрана заочно», — уточнили в пресс-службе.

Мера пресечения избрана на срок 2 месяца с момента экстрадиции бизнесмена и его депортации на территорию России либо с момента задержания на российской территории, но в пределах срока предварительного расследования.

Герман Лиллевяли обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Общество
Герман Лиллевяли

Лиллевяли основал в 1995-ом ЗАО «Ликомп холдинг», которое развивало отечественные торговые марки «Довгань» и «Смак», а также занималось банковским бизнесом.

В 2013 году Лиллевяли создал инвестиционную компанию Financial Group, ее партнерами выступали «Столичная финансовая группа» и «Анкор инвест», ранее основанные тем же бизнесменом. В мае 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что против пятерых менеджеров среднего звена «Анкор инвеста» завели уголовное дело из-за хищения $150 млн у инвесторов. По версии следствия, Лиллевяли входил с ними в одну преступную группу. По информации газеты, в мае бизнесмен скрывался на Кипре.

3 июня стало известно, что Лиллевяли объявили в международный розыск.

Теги: Москва, суд, арест, новости РБК
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