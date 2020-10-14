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Большинство родителей и учителей сошлись в оценке дистанционных уроков

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Большая часть преподавателей и родителей негативно относятся к формату дистанционного обучения в школах. Это показал совместный опрос центра проектирования «Платформа», мастерской управления «Сенеж» и Российской ассоциации по связям с общественностью. Данные исследования есть в распоряжении РБК.

Согласно проведенному опросу, 81% опрошенных родителей и 69% учителей считают, что дистанционное обучение не сможет заменить очное. По данным исследования, опыт пандемии выявил, что во время удаленного формата преподавания учитель хуже контролирует и контактирует с аудиторией. Также снижается эмоциональный обмен, так как преподаватель не может реагировать на поведение учеников.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В ходе опроса родители также пояснили, что не готовы к дистанционному обучению из-за параллельного роста нагрузки и снижения качества подготовки.

Учителя в целом больше склонны доверять удаленному формату обучения, чем родители. Если только 3% родителей учеников считают возможным полноценный уход от очного образования, среди учителей эту идею поддерживают 6% респондентов.

В исследовании также подчеркнули, что часть опрошенных положительно отзывалась о переходе на дистанционное обучение только по определенным предметам. Какие именно сферы образования в этом вопросе показались респондентам перспективными, исследование не уточняет.

Исследование включало в себя онлайн-опрос трех основных участников образовательного процесса: педагогов (участники конкурса «Учитель будущего», 300 человек), учеников (сообщество участников детских лагерей и участников Российского движения школьников, 300 человек) и родителей учеников (родительские чаты, 300 человек).

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В сентябре на базе НИТУ «МИСиС» центр компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University опубликовал опрос, согласно которому 72% опрошенных родителей считают, что дистанционное обучение провоцирует неравенство среди учеников. Респонденты пояснили, что разные дети по-разному усваивают информацию. Из-за того, что учитель не может полностью контролировать учебный процесс, некоторые дети отвлекаются и хуже учатся, чем их более дисциплинированные одноклассники.

Кроме того, наиболее серьезными недостатками дистанционного образования опрошенные родители назвали низкое качество интернет-соединения, перебои в работе онлайн-платформ и низкую цифровую грамотность педагогов.

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