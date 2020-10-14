Большинство родителей и учителей сошлись в оценке дистанционных уроков

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Большая часть преподавателей и родителей негативно относятся к формату дистанционного обучения в школах. Это показал совместный опрос центра проектирования «Платформа», мастерской управления «Сенеж» и Российской ассоциации по связям с общественностью. Данные исследования есть в распоряжении РБК.

Согласно проведенному опросу, 81% опрошенных родителей и 69% учителей считают, что дистанционное обучение не сможет заменить очное. По данным исследования, опыт пандемии выявил, что во время удаленного формата преподавания учитель хуже контролирует и контактирует с аудиторией. Также снижается эмоциональный обмен, так как преподаватель не может реагировать на поведение учеников.

В ходе опроса родители также пояснили, что не готовы к дистанционному обучению из-за параллельного роста нагрузки и снижения качества подготовки.

Учителя в целом больше склонны доверять удаленному формату обучения, чем родители. Если только 3% родителей учеников считают возможным полноценный уход от очного образования, среди учителей эту идею поддерживают 6% респондентов.