Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США ввели санкции против Турции из-за операции в Сирии
Вашингтон ввел санкции против турецких Минэнерго и Минобороны. Под ограничениями также оказались лично министры энергетики, обороны и иностранных дел.
- Министерства и чиновники были внесены в SDN-лист — американским гражданам запрещается вести с ними дела, а их возможные активы на территории США попадают под блокировку.
- Новые санкции связаны с военной операцией Турции в Сирии. По мнению Вашингтона, действия Анкары поставили под угрозу жизни мирных граждан, дестабилизируют ситуацию в регионе и подрывают кампанию кампанию по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация).
- Как пишет Newsweek со ссылкой на источник, на фоне турецкого наступления Россия и США договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж — вместо американских сил его должны занять российские. Ранее в Манбидж зашли силы правительственной армии Сирии.
«Траст» решил продать акции «РуссНефти» на 62 млрд руб.
Банк непрофильных активов «Траст» планирует продать весь пакет кумулятивных привилегированных акций «РуссНефти», то есть 25% уставного капитала нефтяной компании примерно на 62 млрд руб.