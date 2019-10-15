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Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 64,37 (+0,14) Quote, 14 окт, 13:40
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Общество ,  
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
США ввели санкции против Турции, «Траст» продаст акции «РуссНефти» на ₽62 млрд, закон о значимых сайтах может ограничить работу сервисов бронирования, рецензии на гаджеты популярнее Дудя в YouTube; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Emrah Gurel / AP

США ввели санкции против Турции из-за операции в Сирии

Вашингтон ввел санкции против турецких Минэнерго и Минобороны. Под ограничениями также оказались лично министры энергетики, обороны и иностранных дел.

  • Министерства и чиновники были внесены в SDN-лист — американским гражданам запрещается вести с ними дела, а их возможные активы на территории США попадают под блокировку.
  • Новые санкции связаны с военной операцией Турции в Сирии. По мнению Вашингтона, действия Анкары поставили под угрозу жизни мирных граждан, дестабилизируют ситуацию в регионе и подрывают кампанию кампанию по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация).
  • Как пишет Newsweek со ссылкой на источник, на фоне турецкого наступления Россия и США договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж — вместо американских сил его должны занять российские. Ранее в Манбидж зашли силы правительственной армии Сирии.

«Траст» решил продать акции «РуссНефти» на 62 млрд руб.

Банк непрофильных активов «Траст» планирует продать весь пакет кумулятивных привилегированных акций «РуссНефти», то есть 25% уставного капитала нефтяной компании примерно на 62 млрд руб.

  • Речь идет о трех лотах, начальная цена первых двух составляет 21,1 млрд руб., третьего — 20 млрд руб. Заявки будут принимать до 09:00 мск 12 ноября. Для участия в торгах нужно внести обеспечение в размере 500 млн руб.
  • Около 47% голосующих акций «РуссНефти» сейчас принадлежат семье владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. По данным источников РБК и «Ведомостей», «Сафмар» в выкупе акций участвовать не будет.
  • По мнению управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, продажа акций позволит банку снизить общий долг перед кредиторами в 1,8 трлн руб. на 3,5%. Аналитик АКРА Василий Танурков пояснил, что акциями могут заинтересоваться финансовые инвесторы, так как у данных бумаг понятная доходность, привязанная к стоимости нефти.

Эксперты заявили об угрозе сервисам бронирования от закона о значимых сайтах

Законопроект о значимых интернет-ресурсах может ограничить деятельность сервисов, которые работают с персональными данными пользователей, и станет препятствием для развития цифровой экономики в России. Об этом говорится в отзыве, подготовленном Медиа-коммуникационным союзом (МКС, объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи).

  • Внесенные летом в Госдуму поправки вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях-владельцах таких ресурсов. «Значимыми» предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России.
  • Если владелец ресурса не приведет структуру собственности в соответствии с требованиями, в России запретят рекламу этого ресурса и его услуг.
  • «В случае реализации такого запрета и с учетом архитектуры Сети может быть заблокирована деятельность любого российского интернет-сервиса либо интернет-сайта, включая СМИ, информация на котором размещена для неопределенного круга лиц», — говорится в отзыве МКС.
  • Представитель онлайн-сервиса бронирования сообщил, что если законопроект будет принят и распространен на любые сайты, россиянам «придется перестать летать».

Обзоры гаджетов и челленджи оказались в YouTube популярнее Дудя и Урганта

Эксперты Brand Analytics составили рейтинг русскоязычных YouTube-блогеров по вовлеченности, то есть с учетом всех лайков и комментариев. Первое место занял техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

  • В сентябре канал Wylsacom собрал рекордные 2,3 млн комментариев и 3,8 млн лайков, то есть 6,16 млн реакций. При этом его аудитория составила 7,6 млн человек.
  • Второе место занял блогер А4, канал которого посвящен так называемым челленджам — спорам, вызовам или розыгрышам. Третье — летсплеев под ником Аид (VyacheslavOO), большинство видео на канале которого посвящены игре Minecraft (почти 3,1 млн лайков и комментариев).
  • В топ-20 не вошли каналы «Вечерний Ургант» шоу Ивана Урганта и «вДудь» блогера Юрия Дудя. Первый занял 21-е место (вовлеченность — 1,3 млн), второй — 25-е место (1,2 млн) при аудитории 3,2 млн и 6 млн соответственно.


 

Авторы: Артём Губенко, Константин Еловский
Теги: Санкции, Украина, опрос
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