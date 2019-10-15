Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США ввели санкции против Турции, «Траст» продаст акции «РуссНефти» на ₽62 млрд, закон о значимых сайтах может ограничить работу сервисов бронирования, рецензии на гаджеты популярнее Дудя в YouTube; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Emrah Gurel / AP

США ввели санкции против Турции из-за операции в Сирии

Вашингтон ввел санкции против турецких Минэнерго и Минобороны. Под ограничениями также оказались лично министры энергетики, обороны и иностранных дел.

Министерства и чиновники были внесены в SDN-лист — американским гражданам запрещается вести с ними дела, а их возможные активы на территории США попадают под блокировку.

Новые санкции связаны с военной операцией Турции в Сирии. По мнению Вашингтона, действия Анкары поставили под угрозу жизни мирных граждан, дестабилизируют ситуацию в регионе и подрывают кампанию кампанию по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация).

Как пишет Newsweek со ссылкой на источник, на фоне турецкого наступления Россия и США договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж — вместо американских сил его должны занять российские. Ранее в Манбидж зашли силы правительственной армии Сирии.

«Траст» решил продать акции «РуссНефти» на 62 млрд руб.

Банк непрофильных активов «Траст» планирует продать весь пакет кумулятивных привилегированных акций «РуссНефти», то есть 25% уставного капитала нефтяной компании примерно на 62 млрд руб.