В Пулково задержали актера Евгения Ткачука

У актера Евгения Ткачука во время досмотра в Пулково нашли сверток с неизвестным веществом, его задержали, передают 76.ru и Shot. По данным издания, на него составили административный протокол и позднее отпустили

Евгений Ткачук (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

В петербургском аэропорту Пулково полиция задержала актера Евгения Ткачука, сообщает 78.ru со ссылкой на источник, а также телеграм-канал SHOT. По данным издания, у артиста во время досмотра перед полетом нашли сверток с неизвестным веществом. Сейчас вещество находится на экспертизе. Сотрудники Пулково подтвердили «МК» задержание актера.

Позднее 78.ru сообщило, что актера отпустили, составив административный протокол.

РБК обратился за комментариев к представитель Евгения Ткачука, в пресс-службы аэропорта Пулково, УТ МВД России по СЗФО на территории Санкт-Петербурга и частный конно-драматический театр «ВелесО».

Евгений Ткачук — основатель и художественный руководитель частного конно-драматического театра «ВелесО», ему 40 лет. В кино он дебютировал в 2007 году в фильме Александра Сокурова «Александра». В 2011 году сыграл роль в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Среди его наиболее известных ролей — работа в фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта (2017 год, приз за лучшую мужскую роль кинофестиваля «Окно в Европу», на премию «Белый слон» за лучшую актерскую игру) и роль в сериале «Король и Шут».

В 2024-м был удостоен премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Праведник» и премии «Фигаро». Всего принял участие в съемках 77 проектов.