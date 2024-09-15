В Пулково задержали актера Евгения Ткачука
В петербургском аэропорту Пулково полиция задержала актера Евгения Ткачука, сообщает 78.ru со ссылкой на источник, а также телеграм-канал SHOT. По данным издания, у артиста во время досмотра перед полетом нашли сверток с неизвестным веществом. Сейчас вещество находится на экспертизе. Сотрудники Пулково подтвердили «МК» задержание актера.
Позднее 78.ru сообщило, что актера отпустили, составив административный протокол.
РБК обратился за комментариев к представитель Евгения Ткачука, в пресс-службы аэропорта Пулково, УТ МВД России по СЗФО на территории Санкт-Петербурга и частный конно-драматический театр «ВелесО».
В 2024-м был удостоен премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Праведник» и премии «Фигаро». Всего принял участие в съемках 77 проектов.
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