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МВД объявило члена правления РСПП в розыск по делу о мошенничестве

МВД расследует уголовное дело о мошенничестве, совершенное группой в особо крупном размере, фигурантом которого является генеральный директор инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрей Черкасенко, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. На сайте Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Черкасенко указан как член правления.

По данным агентства, дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК. Черкасенко предъявили официальное обвинение.

МВД также объявило гендиректора «Атомпромресурсов» в розыск. Данные об этом есть в базе ведомства.

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Фото:Kristin Schmidt / dpa / picture-alliance / ТАСС

«Следствие ходатайствует перед Тверским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заочного ареста», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В пресс-службе суда агентству подтвердили запрос МВД на избрание для него заочного ареста.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Андрей Черкасенко указан как генеральный директор некоммерческого партнерства «Группа компания «Атомпромресурсы», зарегистрированного в 2002 году. Сведений об учредителях в реестре нет.

Также на него зарегистрирован домен nuclear.ru, однако при попытке зайти на сайт появляется уведомление о том, что аккаунт заблокирован администратором сервера.

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