В Москве арестовали экс-инвестдиректора связанной с «Роснано» компании

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 16:05
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 19:26
В ВГА Запорожья заявили о самоподрыве «корректировщика ВСУ» при аресте Политика, 19:23
Обвал токена SDF и сверхприбыль криптотрейдеров. Главные события недели Крипто, 19:13
«Классика и качество всегда выигрывают»: Алена Долецкая о трендах в моде РБК и Charuel, 19:02
ТАСС сообщил о взрывах и сработавшей ПВО в Херсоне Политика, 19:02
«Химки» второй раз за месяц объявили о назначении нового главного тренера Спорт, 19:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:59
Россиянка выиграла чемпионат FIDE по быстрым шахматам и получила $20 тыс. Спорт, 18:53
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Первый канал решил вернуть в сетку вещания развлекательные программы Технологии и медиа, 18:48
Фондовые индексы США выросли после выхода данных по безработице Инвестиции, 18:45
Как в третьей лиге превзошли «Спартак». Самые популярные команды России Спорт, 18:42
Награжденным за операцию на Украине предложили давать участки в Крыму Политика, 18:40
Как пополнить госбюджет за счет водителей, желающих выделиться Партнерский проект, 18:39
В парламенте Казахстана предложили переименовать столицу обратно в Астану Общество, 18:28
Общество ,  
0 

В Москве арестовали экс-инвестдиректора связанной с «Роснано» компании

Бывшего члена совета директоров «ЭЛВИС-НеоТека», портфельной компании «Роснано», обвиняют в крупном мошенничестве
Фото: Kristin Schmidt / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Kristin Schmidt / dpa / picture-alliance / ТАСС

Басманный суд Москвы арестовал бывшего инвестиционного директора управляющей компании «Роснано» и члена совета директоров компании «ЭЛВИС-НеоТек» Наиля Губаева, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Губаева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), максимальное наказание по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы. Он пробудет под стражей два месяца — до 1 ноября.

«ЭЛВИС-НеоТек» была создана в 2011 году при поддержке «Роснано». На сайте компании говорится, что она разрабатывает и производит высокотехнологичные системы безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео-, тепловизионного наблюдения.

Сын иркутского экс-губернатора получил 9 лет по делу о мошенничестве
Политика
Андрей Левченко

Как пишет «Московский Комсомолец», Губаев ушел из «ЭЛВИС-НеоТека» после смены руководства «Роснано» и отставки Анатолия Чубайса с поста главы компании в декабре 2020 года. С июня 2021-го Губаев занимал должность гендиректора ООО «НеоТек» — стопроцентной дочки «ЭЛВИС-НеоТека».

В январе Cnews сообщил, что Минпромторг подал иск к «ЭЛВИС-НеоТеку» с требованием вернуть предоставленную в 2016 году субсидию в сумме около 200 млн руб. Средства были выделены на разработку и выпуск на рынок сферической видеокамеры VisorJet720. В министерстве заявили, что компания не выполнила свои обязательства по договору. Однако представители «ЭЛВИС-НеоТека» заверили, что разработка была завершена полностью и в срок, а поводом для иска стали формальности, связанные с промежуточной отчетностью.

В апреле нынешний глава «Роснано» Сергей Куликов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить работу компании за 2010–2020 годы, когда ею руководил Чубайс.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Фото: Duolingo Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки»
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере
Инструкции
Pro
Как избежать налоговых доначислений за незаконную «оптимизацию» бизнеса
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы
Статьи
Pro
Компания приостановила работу или уходит из России: что делать сотруднику
Инструкции
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Басманный суд мошенничество «Роснано» арест
Материалы по теме
Ковальчук заявил, что Чубайс ничего не создал в «Роснано»
Политика
«Роснано» показало чистую прибыль впервые с 2018 года
Бизнес
«Роснано» попросило Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter