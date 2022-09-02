В Москве арестовали экс-инвестдиректора связанной с «Роснано» компании

Бывшего члена совета директоров «ЭЛВИС-НеоТека», портфельной компании «Роснано», обвиняют в крупном мошенничестве

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Басманный суд Москвы арестовал бывшего инвестиционного директора управляющей компании «Роснано» и члена совета директоров компании «ЭЛВИС-НеоТек» Наиля Губаева, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Губаева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), максимальное наказание по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы. Он пробудет под стражей два месяца — до 1 ноября.

«ЭЛВИС-НеоТек» была создана в 2011 году при поддержке «Роснано». На сайте компании говорится, что она разрабатывает и производит высокотехнологичные системы безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео-, тепловизионного наблюдения.

Как пишет «Московский Комсомолец», Губаев ушел из «ЭЛВИС-НеоТека» после смены руководства «Роснано» и отставки Анатолия Чубайса с поста главы компании в декабре 2020 года. С июня 2021-го Губаев занимал должность гендиректора ООО «НеоТек» — стопроцентной дочки «ЭЛВИС-НеоТека».

В январе Cnews сообщил, что Минпромторг подал иск к «ЭЛВИС-НеоТеку» с требованием вернуть предоставленную в 2016 году субсидию в сумме около 200 млн руб. Средства были выделены на разработку и выпуск на рынок сферической видеокамеры VisorJet720. В министерстве заявили, что компания не выполнила свои обязательства по договору. Однако представители «ЭЛВИС-НеоТека» заверили, что разработка была завершена полностью и в срок, а поводом для иска стали формальности, связанные с промежуточной отчетностью.

В апреле нынешний глава «Роснано» Сергей Куликов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить работу компании за 2010–2020 годы, когда ею руководил Чубайс.