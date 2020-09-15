В России за сутки от COVID умерло максимальное с конца июля число людей

С начала эпидемии в стране умерли 18 785 человек. Кроме Москвы, Петербурга и Подмосковья в лидерах по смертности Дагестан, Свердловская и Нижегородская области

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние 24 часа в России от коронавирусной инфекции умерли 150 человек, сообщает утром 15 сентября оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 18 785. Суточная смертность в стране стала самой высокой с 31 июля — тогда жертвами коронавируса стал 161 пациент.

Лидерами по числу умерших являются следующие регионы: