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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки от COVID умерло максимальное с конца июля число людей

С начала эпидемии в стране умерли 18 785 человек. Кроме Москвы, Петербурга и Подмосковья в лидерах по смертности Дагестан, Свердловская и Нижегородская области
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние 24 часа в России от коронавирусной инфекции умерли 150 человек, сообщает утром 15 сентября оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 18 785. Суточная смертность в стране стала самой высокой с 31 июля — тогда жертвами коронавируса стал 161 пациент.

Лидерами по числу умерших являются следующие регионы:

  • Москва (5006);
  • Санкт-Петербург (2676);
  • Московская область (1255);
  • Свердловская область (533);
  • Нижегородская область (529);
  • Дагестан (528).

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 сентября
Общество

Днем ранее смертельных случаев было почти втрое меньше — 57. Максимум выявлен также среди новых заболевших — за сутки зарегистрировали 5 529 пациентов. Всего в стране с начала эпидемии заразились почти 1,074 млн человек.

По актуальным данным университета Джонса Хопкинса, наибольшее количество смертей от COVID-19 зафиксировано в США — 194,5 тыс. В Бразилии умерло 132 тыс. человек, в Индии — 80,7 тыс. В пятерку по смертности также входят Мексика (71 тыс.) и Великобритания (41,7 тыс.).

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологическую обстановку в России стабильной. «Темп прироста составляет не более 0,5%. Только в 15 субъектах Российской Федерации эта цифра чуть больше единицы» — сообщила она.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, Россия, жертвы
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