В России за сутки от COVID умерло максимальное с конца июля число людей
За последние 24 часа в России от коронавирусной инфекции умерли 150 человек, сообщает утром 15 сентября оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
Общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 18 785. Суточная смертность в стране стала самой высокой с 31 июля — тогда жертвами коронавируса стал 161 пациент.
Лидерами по числу умерших являются следующие регионы:
- Москва (5006);
- Санкт-Петербург (2676);
- Московская область (1255);
- Свердловская область (533);
- Нижегородская область (529);
- Дагестан (528).