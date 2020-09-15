В петербургских театрах отменили шахматную рассадку зрителей

Однако зрителей с температурой или даже с внешними признаками респираторного заболевания — кашель, насморк — в театры пускать не будут

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Зрителям разрешили посещать театры Санкт-Петербурга без обязательной шахматной рассадки в зале, сообщает комитет по культуре администрации города.

«Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу согласован новый стандарт безопасной деятельности театров, концертных организаций и цирков. Согласно обновленному документу отменяется обязательная шахматная рассадка в зрительном зале», — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Однако другие профилактические меры сохраняются, они подробно описаны в Стандарте безопасной организации труда и доступа зрителей, опубликованном на сайте ведомства.

В нем определен порядок допуска сотрудников и зрителей, дезинфекции помещений, очистки воздуха и других мер предосторожности.

«Вход в здания, строения, сооружения на территории организации посетителей только после контроля температуры тела с помощью тепловизора или бесконтактного термометра и визуального осмотра», — говорится в стандарте. При этом зрителей с температурой тела выше 37 градусов или имеющих «визуальные признаки респираторных заболеваний», такие как кашель, насморк, слабость, в помещение театра пускать не будут.