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В петербургских театрах отменили шахматную рассадку зрителей

Однако зрителей с температурой или даже с внешними признаками респираторного заболевания — кашель, насморк — в театры пускать не будут
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Зрителям разрешили посещать театры Санкт-Петербурга без обязательной шахматной рассадки в зале, сообщает комитет по культуре администрации города.

«Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу согласован новый стандарт безопасной деятельности театров, концертных организаций и цирков. Согласно обновленному документу отменяется обязательная шахматная рассадка в зрительном зале», — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Однако другие профилактические меры сохраняются, они подробно описаны в Стандарте безопасной организации труда и доступа зрителей, опубликованном на сайте ведомства.

В нем определен порядок допуска сотрудников и зрителей, дезинфекции помещений, очистки воздуха и других мер предосторожности.

«Вход в здания, строения, сооружения на территории организации посетителей только после контроля температуры тела с помощью тепловизора или бесконтактного термометра и визуального осмотра», — говорится в стандарте. При этом зрителей с температурой тела выше 37 градусов или имеющих «визуальные признаки респираторных заболеваний», такие как кашель, насморк, слабость, в помещение театра пускать не будут.

В Петербурге сняли запрет с театров, концертов и массовых мероприятий
Общество
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Посетителям рекомендуется направиться в медицинское учреждение для диагностики и получения медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности», — отметили авторы стандарта.

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Расчеты за билеты и услуги рекомендовано осуществлять в безналичной форме, чтобы избежать лишних контактов с бумажными деньгами.

Работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры власти Петербурга разрешили возобновить с 12 сентября. С того же дня снят запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий в помещениях.

Однако это разрешение коснулось только мероприятий для взрослых зрителей. Для детей запрет на проведение мероприятий в помещениях сохранили до 20 сентября, исключение сделано для театров и кинотеатров при условии сопровождения детей взрослыми. Отменен также запрет на бронирование, прием и размещение отдыхающих в домах отдыха и санаториях. Для посещения бассейнов, фитнес-центров, библиотек и архивов больше не нужна обязательная предварительная запись.

Беглов разрешил проведение мероприятий на улицах Петербурга
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Петербурге с 8 августа сняли запрет на проведение на улицах города — за пределами зданий, строений, сооружений и помещений в них — спортивных, культурных и зрелищных мероприятий. При этом обязательным условием для их проведения власти назвали использование зрителями медицинских масок и других средств защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции в 1,5 м.

Кроме того, с 8 августа в Петербурге разрешили возобновить работу парков аттракционов под открытом небом. При этом все сотрудники и посетители таких парков должны носить маски (последним разрешается снимать маску при нахождении непосредственно на аттракционе).

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, театры, эпидемия, Санкт-Петербург
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